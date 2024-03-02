Преображая Взлетку

Жилой микрорайон принципиально нового качества. Так говорили о «Преображенском», когда его строительство только началось. Задачи стояли амбициозные.

На территории в северной части города должны были вырасти современные и комфортные кварталы со всей необходимой инфраструктурой. Прошло совсем немного времени, и «Преображенский» стал ярким примером качественно нового микрорайона, который выбрали для жизни несколько тысяч семей.

Энергия развития

Уже 35 лет группа компаний «Монолит­холдинг» возводит новые строительные объек­ты, которые сразу запоминаются жителям и гостям города. Они имеют узнаваемые фасады и архитектуру, отличаются комфортом, в отделке и благоустройстве продуманы мельчайшие детали. Примеров много. Это жилой комплекс и бизнес-центр «Вертикали», а еще «Городок», который давно называют «Синими крышами», микро­район в Покровке «Яблони», кирпичный микрорайон в Северном «Ястынское поле». В числе возведенных объектов, уже ставших знаковыми, ледовые стадионы «Арена Север» и «Кристалл», торгово-развлекательный центр «Планета», а также самое высокое здание в Красноярске — бизнес-центр «Первая башня», где находится головной офис компании «Монолитхолдинг».

Эти объекты создают облик Красноярска, делая город современным, наполненным жизнью и энергией развития.

Возведение социальной инфраструктуры — тот обязательный стандарт, которому следует холдинг, воплощая свои проекты. При планировании застройки территории учитываются запросы красноярцев и сразу выделяется место под образовательные учреждения. Это социальная ответственность перед будущими жителями. Весь накопленный опыт и главные принципы работы были вложены в масштабный, финальный проект на Взлетке. «Преображенский» стал местом, где хочется жить, растить детей, развивать бизнес.

Собственный Арбат

Сегодня людям важны не только квадратные метры как таковые, а среда в целом. Общая атмосфера микрорайона зависит от множества факторов: архитектуры домов и кварталов, благоустройства дворов и общественных пространств, озеленения и наличия объектов инфраструктуры в шаговой доступности. При покупке квартиры учитывается не только ее планировка и площадь. На выбор влияет все, что видит человек, выходя из своего подъезда, выезжая из двора. Все, что принято считать комфортной средой, уже реализовано в пространстве, которое называют «город Преображенский». Это стало возможным благодаря комплексному подходу. Застройщик возводит не просто дом с примыкающим к нему двором.

— Мы реализуем проект комплексного освоения территории сити-центра, с неплотной квартальной застройкой и всеми преимуществами социальной инфраструктуры. В микрорайоне уже функционируют три детских сада и школа на 1280 мест, — рассказала Татьяна Дерябина, руководитель отдела продаж компании «Монолитхолдинг».

Появление в городе микрорайона «Преображенский» задало высокую эстетическую и урбанистическую планку для всего левобережья. Но компании важно не только то, как выглядят объекты, но и то, чем они являются для жителей: частью комфортной среды, безопасным домом, центром, где происходит все интересное в районе. В «Преображенском» это не только выполнено на высочайшем уровне, здесь заданы тренды развития всего города.

На территории уже успешно работает бизнес, первые этажи домов отданы под коммерческие помещения. Район сразу приобрел статус привлекательного для инвестиций кластера.

— Сердце «Преображенского» — просторная 500-метровая пешеходная аллея, которая в этом году тоже заметно преобразится. Продолжая линию улицы 78-й Добровольческой Бригады, она станет собственным Арбатом для жителей микрорайона. Летом мы завершим работы по ее благоустройству и озеленению, открыв жителям более 200 м новой территории для прогулок. А сам микрорайон закольцован пешеходной дорожкой общей протяженностью 2 км, — отмечает Татьяна Дерябина.

Десять минут до «Планеты»

Одно из преимуществ всего микрорайона — его расположение. Он находится в центре деловой активности, но при этом несколько обособлен. Удобно, что кирпичные дома имеют свой подземный паркинг.

В пешей доступности от жилого комплекса расположены восемь детских садов, две школы, гипермаркеты «Лента» и «О’КЕЙ», ТРЦ «Планета» и шесть медицинских центров. Неподалеку находится большой городской парк с уютными аллеями, аттракционами и детской площадкой, также рядом ледовый дворец «Арена Север».

В «Преображенском» поддерживают желание жителей быть мобильней — здесь есть пять остановочных пунктов, в ближайшей перспективе появятся еще три.

Большинство маршрутов до социальных объек­тов и крупных магазинов можно без труда пройти пешком.

Рядом три главные транспортные артерии, добраться в центр можно достаточно быстро. По данным сервиса 2Гис, от «Преображенского» до автовокзала дорога займет примерно семь минут, до железнодорожного — 25 минут, а до аэропорта — не более получаса. Шопинг и развлечения доступны как в самом микрорайоне, так и в торговом центре через дорогу. Пешком до «Планеты» можно дойти за десять минут по безопасному виадуку над магистралью.

Идеально для семьи

Пространство квартир также спроектировано с учетом современных запросов. В «Преображенском» представлены уникальные планировки под любой жизненный сценарий. Здесь нет привычных длинных коридоров и бесполезных углов. Но зато у вас может быть кухня-гостиная с широким полукруглым окном с видом на пешеходную аллею. «Преображенский» идеален для больших семей из трех и более человек.

— Сейчас мы предлагаем к покупке крупногабаритные семейные квартиры от 90 до 134 кв. м, — говорит Татьяна Дерябина.

Яркий и современный

К этому проекту компания относится с особым трепетом: он завершает преображение Взлетки — района, с которого началась история «Монолитхолдинга». Масштабный, современный и яркий микрорайон «Преображенский» стал не просто кварталом с новостройками, а городом, в котором хочется жить. Специалисты компании гордятся своей причастностью к созданию современного облика самого большого района в Красноярске. Яркий показатель работы — доверие 25 тыс. семей.

— Особенно ценно, когда в офис продаж возвращаются жители, делая выбор в пользу новых проектов «Монолитхолдинга», — резюмирует Татьяна Дерябина.

Красноярск

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Отдел продаж

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