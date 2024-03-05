Основная мамина забота и ее главная тревога – это здоровье и правильное развитие ребенка

Иллюстрация: Пресс-служба Клиники VEKA

Детское отделение в Клинике VEKA – больше, чем терапия и профилактика. Мы следим за здоровьем маленьких пациентов с самого рождения, а врачи становятся членами семьи.