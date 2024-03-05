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Основная мамина забота и ее главная тревога – это здоровье и правильное развитие ребенка

Основная мамина забота и ее главная тревога – это здоровье и правильное развитие ребенка
Иллюстрация: Пресс-служба Клиники VEKA

Детское отделение в Клинике VEKA – больше, чем терапия и профилактика. Мы следим за здоровьем маленьких пациентов с самого рождения, а врачи становятся членами семьи.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Педиатры наблюдают ребенка с первых дней. Контролируют развитие, дают рекомендации родителям по профилактике заболеваний, своевременной вакцинации, правильному режиму дня и кормлению ребенка. Проводят консультации мамам по грудному вскармливанию.

Основная мамина забота и ее главная тревога – это здоровье и правильное развитие ребенка 1

Также здоровье малышей под наблюдением наших узких специалистов: ЛОРов, аллерголога, невролога, эндокринолога, дерматолога, ортопеда, подросткового гинеколога.

Особое внимание уделяется правильному развитию тела ребенка, поэтому в клинике проводятся медицинский массаж от 0+лет и мануальная терапия.

Лечение начинается с точной диагностики. Это все виды анализов, ЭКГ, УЗИ, ФГДС.

Важно мамам понимать значимость периодических профилактических осмотров, консультаций с вашим врачом для того, чтобы бы ребенок всегда был здоровым.

Режим работы: 07:30-20:00. Без выходных.

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Адрес: Красноярск, Ул. Живописная, 1/1

тел.: +7 (391) 230 00 03

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 

 

Автор: Александр Вознесенский
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