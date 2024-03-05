Основная мамина забота и ее главная тревога – это здоровье и правильное развитие ребенка
Детское отделение в Клинике VEKA – больше, чем терапия и профилактика. Мы следим за здоровьем маленьких пациентов с самого рождения, а врачи становятся членами семьи.
Педиатры наблюдают ребенка с первых дней. Контролируют развитие, дают рекомендации родителям по профилактике заболеваний, своевременной вакцинации, правильному режиму дня и кормлению ребенка. Проводят консультации мамам по грудному вскармливанию.
Также здоровье малышей под наблюдением наших узких специалистов: ЛОРов, аллерголога, невролога, эндокринолога, дерматолога, ортопеда, подросткового гинеколога.
Особое внимание уделяется правильному развитию тела ребенка, поэтому в клинике проводятся медицинский массаж от 0+лет и мануальная терапия.
Лечение начинается с точной диагностики. Это все виды анализов, ЭКГ, УЗИ, ФГДС.
Важно мамам понимать значимость периодических профилактических осмотров, консультаций с вашим врачом для того, чтобы бы ребенок всегда был здоровым.
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