Жанна Дорошенко: Одна из главных ценностей «Сантем» — команда

Медицинское объединение «Сантем» — это уже давно больше, чем только оказание качественной медицинской помощи. Это целая экосистема со своей миссией, идеологией и ценностями.

Сегодня команда «Сантем» насчитывает более 150 сотрудников. И эта цифра продолжает расти с развитием клиник, открытием новых направлений, появлением новых проектов. С увеличением команды одним из самых актуальных становится вопрос мотивации и улучшения системы лояльности для сотрудников. О корпоративных и карьерных возможностях в «Сантем» рассказывает Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения.

Жанна, фокус на корпоративную культуру и программы мотивации — это следование трендам?

— Мы пристально отслеживаем актуальные тенденции, однако забота о сотрудниках — это часть ДНК «Сантем». Введение различных корпоративных бонусов, программы лояльности для удержания, мотивации и развития команды — для многих работодателей это вынужденные меры. Кадровый голод чувствуется во всех сферах, поэтому работа с сотрудниками — один из важнейших для любого руководителя приоритетов.

В «Сантем» же этот приоритет был всегда. Внимательно относимся к потребностям каждого человека в команде с первых дней работы медобъединения. Если на старте речь шла об отдельных бонусах для сотрудников, то со временем мы систематизировали и объединили их в большую программу — «Забота». В общих чертах рассказываем о ней уже на собеседовании, а при трудоустройстве знакомим более подробно (данные о программе включены в папку нового сотрудника со всей приветственной информацией).

На чем именно сделан акцент в программе «Забота»?

— Для меня как для руководителя было важно не просто показать сотрудникам их значимость. Хотелось подойти к вопросу глобально: донести миссию компании, чтобы каждый почувствовал: в «Сантем» их любят, заботятся о каждом сотруднике. Поэтому мы объединили все бонусы для сотрудников и распределили их по направлениям — так и родилась программа «Забота». Постарались учесть в ней самые важные направления. Я часто говорю, что наш самый главный ресурс — это здоровье. Каждый сотрудник имеет право на льготное медицинское обслуживание в наших клиниках. Это касается как лабораторной диагностики, так и медицинских манипуляций.

В «Сантем» насыщенная корпоративная культура: внутренние корпоративные конкурсы и мероприятия, совместное времяпрепровождение: каждый месяц проходят культурные выходы или выезды на природу. К масштабным праздникам: день рождения компании, Новый год, День медицинского работника — команда «Сантем» начинает готовиться сильно заранее. Каждое такое событие всегда ожидаемо и становится настоящим праздником. Кстати, многие из них проходят в семейном формате, с участием сотрудников и их детей, мужей или жен. Это подчеркивает важность для «Сантем» семейных ценностей и является знаковой особенностью нашей корпоративной культуры.

Семьи сотрудников охотно включаются в корпоративную жизнь?

— Безусловно! Более того, это перерастает в специальные проекты. К примеру, проект «Сантем kids» в этом году получил особое развитие. Мы уже не ограничиваемся только поздравлениями детей сотрудников с детскими праздниками — вручением подарков, организацией детских событий. Мы решили пойти дальше и организовать для детей сотрудников летний профориентационный лагерь. Принципиально важно, что инициатива шла именно от сотрудников: коллеги хотят ближе познакомить детей с работой родителей. Мне показалось это отличной идей, которую можно развить до целого направления.

К слову, о масштабных проектах. «Сантем» уделяет особое внимание мотивации сотрудников, подчеркивая их ценность. Мы вдохновились премией «Человек года» от издания «Деловой квартал», и ежегодно я провожу собственный конкурс внутри компании — «Человек года “Сантем”». Сами сотрудники голосуют за коллег, выбирая лучших из лучших в различных номинациях. Победители получают ценные подарки и, конечно, признание коллектива. Это особое событие и трепетная эмоция — услышать свое имя и понять, что тебя и твою работу ценят руководство и коллеги.

Медицинское объединение «Сантем» — это не только сеть клиник, но и собственный корпоративный университет «Сантем». Какие возможности в работе с кадрами он дает?

— Развитие сотрудников, организация обучения, повышение квалификации — отдельное направление в работе с коллективом. И университет «Сантем», имеющий образовательную лицензию, играет тут ключевую роль.

Обучение, непрерывное развитие и совершенствование навыков — одни из главных ценностей компании. Весь медицинский персонал раз в 5 лет должен подтверждать свою квалификацию. В рамках университета «Сантем» предусмотрено непрерывное образование наших врачей. Обучение по различным направлениям проводится практически еженедельно. Спикеры таких лекций — преподаватели КрасГМУ, профессора, кандидаты медицинских наук, врачи-эксперты. Ежеквартально организуем междисциплинарные конференции, которые собирают вместе не только семейных врачей, но и узких специалистов, а также именитых спикеров. Коллеги разбирают темы, актуальные для многих направлений медицины. Мы не ограничиваемся только внутренним обучением. Наши ведущие специалисты посещают профильные конференции в других городах страны.

«Сантем» оплачивает обучение первичной специализации, а также предоставляет возможность заключить ученический договор. Документ подписывается между сотрудником, компанией и КрасГМУ, где «Сантем» оплачивает обучение в ординатуре. Выбор специалистов, которые получают такую возможность, происходит на конкурсной основе. В 2023 «Сантем» стал базой нескольких кафедр Красноярского государственного медицинского университета. Это наш вклад и в кадровый потенциал компании, и в развитие практикоориентированного подхода в обучении будущих врачей. Мы внимательно прислушиваемся к нашим сотрудникам, которые всегда могут обратиться с инициативой к руководителю университета «Сантем» или лично ко мне, а также высказать пожелания в рамках ежегодного анкетирования сотрудников.

Умение слушать и слышать — системообразующий для «Сантем» принцип работы с командой. Мы с вниманием относимся к потребностям коллег, поддерживаем и развиваем любую инициативу. Идеи и пожелания коллектива — основа для формирования программы «Забота» и других корппрограмм. Каждый сотрудник «Сантем» — это большая ценность, каждый играет свою особенную, важную роль в достижении главной цели — помощи людям.

Красноярск

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