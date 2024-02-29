Аэропорт может стать местом проведения досуга

Аэропорт — это не только самолеты. Большая часть его жизни — это всевозможные магазины, рестораны и прочая сервисная инфраструктура.

О том, как устроена эта часть бизнеса воздушной гавани Красноярска, рассказывает Марина Обыбок, руководитель направления неавиационной деятельности.

Начнем с простого: что входит в неавиационные виды деятельности? Только рестораны и ритейл?

— Нет, если по-простому, то можно сказать так: это все, что напрямую не связано с обслуживанием самолетов: парковка, реклама, магазины, общепит, бизнес-залы, гостиницы, другие дополнительные услуги. При этом надо понимать, что далеко не все они носят коммерческий характер.

Какую долю в доходах аэропорта занимает неавиационная коммерция?

— В общей сложности доля неавиационной коммерции составляет около 20% от выручки. Но в разных аэропортах этот процент варьируется в зависимости от того, какие направления переданы операторам, а какие нет. Например, если аэропорт оперирует центром бортового питания, как Шереметьево, то доля доходов существенно увеличивается. Насколько мне известно, самая большая доля составляет примерно 30%.

Самая главная претензия, которую приходится слышать к аэропортовым магазинам и общепиту, это цены. И немалый укор здесь звучит в адрес аэропорта: мол, это все из-за стоимости аренды.

— Да, и он, этот укор, по большей части несправедлив, поскольку такое ценообразование оправданно. Все должны понимать, что ритейлер или ресторатор, работающий на территории аэропорта, чтобы обеспечить нормальную работу своей точки, несет более высокие расходы, нежели его коллеги в городе. Одна только логистика (доставка товаров и продуктов) из города в аэропорт чего стоит!

Что же касается наших сборов, то мы работаем по концессионной модели — от выручки арендатора. Поэтому заинтересованы в выборе контрагентов посредством открытых процедур, предлагающих наиболее выгодные финансовые, комфортные и актуальные условия как для аэропорта, так и для пассажира.

К последнему еще вернемся, а пока вот что интересно: о каком проценте идет речь?

— Мы создаем условия в зависимости от вида площади, ее назначения, расположения, удовлетворения потребностей пассажира, что является основой определения требований, удовлетворяющих все стороны, и дальше проводим отбор коммерческих предложений. Например, контрагенты, имеющие высокомаржинальный бизнес, могут предложить наиболее привлекательные условия. В ряде случаев ставка может доходить до 25%.

Вы сказали, что есть задача предлагать пассажирам максимально актуальные для них товары и услуги. Правильно ли я понимаю, что в этой связи контингент арендаторов должен периодически обновляться?

— Совершенно верно. И тут ведется постоянная работа: арендаторы, которые не отвечают потребностям спроса, уходят с рынка. Пассажир перенасыщается какими-то объектами, теряет к ним интерес. И чтобы уследить за этими изменениями, мы ежегодно проводим маркетинговые исследования на предмет изменения запросов пассажиров. Сегодня у нас 50% — это командировочные, еще 50% — условно назовем их туристами. В среднем пассажир летает 3…4 раза в год. Плюс мы собираем обратную связь от людей на предмет того, чего им не хватает. Получив эти данные, мы их прорабатываем и предлагаем арендаторам обновить ассортиментную матрицу, а также понимаем, какие сервисы нужно открыть дополнительно. Так, например, в порту появилась аптека: пассажиры были очень недовольны ее отсутствием, и мы нашли партнера. При этом аптека — это в первую очередь социальная история, тем более что у нас она работает исключительно в ценах города.

Что касается точек питания, здесь стратегия немного иная. В соответствии с потребностями пассажиров мы стараемся разнообразить форматы, чтобы были и места с полноценным циклом кухни, и фастфуд, и детское меню, что позволяет охватить большое количество пассажиров и приносит соответствующие доходы аэропорту.

Конкуренция за пассажира?

— Да, она имеет место быть, но в отношении пассажиров, которые выбирают в качестве пункта пересадки/вылета между нашим аэропортом и другими аэропортами Сибири (при отсутствии прямых рейсов в место назначения из города отправления). В этом случае их выбор определяют маршрутная сеть и время пересадки/вылета.

Поговорим о самом больном, по мнению некоторых красноярцев, месте аэропорта — парковке. Когда реформирование и обновление аэропорта только начинались, парковкой управлял оператор, и было много нареканий от пассажиров, в том числе и касательно цен. И сейчас тема нет-нет да и всплывает снова…

— Пойдем по порядку. Да, несколько лет назад парковкой действительно управлял оператор, и он назначал цену, руководствуясь своими соображениями. Сейчас все шесть парковочных зон принадлежат аэропорту и управляются им.

Что касается цен, то мы регулярно изучаем опыт наших коллег из других городов и аэропортов, где есть платный паркинг, смотрим, какие тарифы у них, чтобы наши были в рынке. Мы анализируем структуру пассажиропотока, чтобы предложить оптимальную зону и тариф в соответствии с потребностями каждой категории. Каждая парковочная зона предусматривает 15 минут бесплатного пребывания. Если этого мало, то можно воспользоваться парковкой на территории аэропорта, предусматривающей возможность бесплатного размещения автомобиля в течение 3 часов. Этого времени достаточно, чтобы встретить или проводить пассажира.

Также, чтобы отвечать потребностям гостей аэропорта и нормативам в сфере транспорта, аэропорт обеспечивает парковку системами видеонаблюдения, освещением, покрытием и т. д., что в свою очередь требует затрат и влияет на тарифную политику.

На чем из неавиационного вы зарабатываете больше всего?

— На аренде. Это не только общепит и ритейл, но и офисы авиакомпаний, банкоматы, производственные помещения, склады. На втором месте бизнес-залы. А вот реклама, которая в последнее время стала поводом для пересудов, находится лишь на пятом. Причем у нас есть принципиальная позиция: мы не размещаем и даже не рассматриваем заявки на рекламу товаров народного потребления. Рекламируем премиальные товары (часы, украшения и т. п.), инвестиции, турнаправления и прочее. Так что никакой, ставшей уже пресловутой, «лапши» не было и быть не может. Эту тему надо закрывать.

К чему в конечном итоге стремится неавиационная часть деятельности аэропорта Красноярска?

— Аэропорт — это визитная карточка и воздушные ворота региона. Поэтому наша сверхзадача — уйти от функциональной роли только транспортного узла и стать точкой притяжения для гостей города и края. Например, мы каждый раз украшаем терминал к Новому году и рассказываем об этом в соцсетях. Мы это делаем, чтобы создать настроение пассажирам и гостям аэропорта, снять предполетное напряжение и, конечно, привлечь их в хорошем расположении духа в магазины и кафе. Более того, 2 года назад нами было зафиксировано, что люди стали просто приезжать в аэропорт, чтобы посмотреть на эту красоту. А соответственно, они заезжали на парковку, сидели в кафе и т. п.

Но на этом мы не останавливаемся, и дальнейшие планы на это счет у нас грандиозные. На текущий момент в разработке специальный концепт, способный произвести вау-эффект. Пока это сюрприз, поэтому пожелайте нам удачи в его реализации!

Автор: Евгений Волошинский