Пространство уникальных решений

Чтобы создать интерьер мечты, в котором действительно захочется жить долго и счастливо, необходимо вложить много души и внимания.

В том числе к материалам, из которых будет соткано пространство для гармоничной жизни. Поэтому важно иметь возможность познакомиться с ними как можно ближе: увидеть, прикоснуться, оценить фактуру, зафиксировать свои ощущения от этого знакомства. Такой шанс дает выставочное пространство PORCELANOSA. Рассказываем о новом пространстве родом из Испании, которое недавно открылось и в Красноярске.

На расстоянии вытянутой руки

Официальный шоурум PORCELANOSA в Красноярске — это 550 кв. м выставочного пространства, где все материалы можно увидеть «в полный рост». Здесь воссозданы 24 интерьера, в которых представлены материалы всего холдинга Porcelanosa Grupo. Салон проектировался в сотрудничестве с испанскими дизайнерами фабрики — в пространстве выдержана международная марка качества. Сейчас выставочные пространства и представительства PORCELANOSA можно найти в нескольких городах Сибири:

Красноярске,

Новосибирске,

Барнауле.

Объединяет их компания «Мой дом».

На 2024 в концерн входят восемь брендов. В ассортименте Porcelanosa и Venis — керамогранит, у Gamadecor и Krion можно найти мебель для ванной комнаты и кухни, в L’Antic Colonial представлены мозаика и премиальный паркет, Noken отвечает за ассортимент сантехники, Xtone — за крупноформатный керамогранит высотой 3,2 м, а в Butech можно приобрести профили. Именно такое созвездие фабрик позволяет обеспечить комплексный подход.

Сегодня в красноярском салоне PORCE­LANOSA представлены не только керамогранитные материалы, но также мебель и оборудование для ванной комнаты и кухни, отделочные материалы и даже мозаика ручной работы. Кстати, сантехнику можно увидеть в действии: для этого в салоне оборудована специальная «мокрая зона», к которой подведена вода и подключены душевые системы.

Кроме того, в красноярском салоне представлен производитель красок и декоративных покрытий итальянского бренда OIKOS. Эту продукцию тоже можно опробовать на месте — в салоне установлена колеровочная машина, на которой делают выкрасы подходящих образцов. Как правило, для их подготовки достаточно одного дня.

Гармония умеренности

С точки зрения ценовой политики материалы Porcelanosa Grupo начинаются от стоимости сегмента «средний плюс». А вот по качеству большинство позиций уже вплотную приблизились к уровню премиальной продукции. Это обеспечивается строгими сертификатами соответствия — фабрики холдинга тщательно следят за соблюдением каждого требования, которые предъявляются к изделиям и материалам.

PORCELANOSA — бренд для тех, кто ценит качество, инновационность и эстетику. Красная нить всех коллекций бренда — спокойное отношение к пространству, что отражается как в выборе материалов, так и в дизайне. Все образцы максимально приближены к естественным природным фактурам: мрамору, дереву, камню. Так конструируется уравновешенный лаконичный стиль, который считывается во всех линейках продукции холдинга.

Такая комплексность закладывается еще на уровне производства: все фабрики концерна работают, ориентируясь друг на друга. Такая последовательность дает возможность собрать весь интерьер в единой стилистике. В этом отражается философия бренда — быть с клиентом с самого начала, когда он только начинает думать, какой объект хочет создать.

Подбором и заказом продукции лучше заняться на стадии подготовки проекта и работы с дизайнером — так к моменту производства работ все материалы точно будут в наличии. Также компания поддерживает в наличии и действие складской программы. Разумеется, на все материалы, приобретенные в официальном шоуруме, распространяется сервисная гарантия, за исполнение которой отвечает поставщик — ООО «Мой дом» — и производитель.

Все фабрики Porcelanosa Grupo работают с мировыми лидерами дизайна — например, с архитектурными бюро Захи Хадид, Симоне Микели и Foster + Partners. Porcelanosa ежегодно проводит собственную выставку — на международное событие прибывают специалисты со всего мира, в том числе из России. Благодаря такой включенности в глобальную повестку дизайна Porcelanosa Grupo создает собственные тренды — и все эти коллекции можно увидеть вживую в Красноярске.

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