«Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) получил Гран-при Всероссийского конкурса и звание «Лучшая энергосбытовая компания России», а также стало призером во всех представленных номинациях.

В абсолютном зачете между компаниями, представленными во всех номинациях конкурса, развернулась настоящая борьба. Среди них наибольшее количество баллов в суммарном зачете получил Красноярскэнергосбыт. Это уже третья победа компании в этом конкурсе. До этого почетное звание присуждалось Красноярскэнергосбыту по итогам 2019 и 2022.

Из года в год одним из приоритетов в нашей работе является именно клиентский сервис. Мы постоянно повышаем планку по обслуживанию клиентов, ставим перед собой новые задачи по улучшению наших сервисов. Делаем все, чтобы взаимодействовать с нами было максимально просто и приятно. Очень рады, что наш труд сразу в нескольких номинациях оценили по достоинству, а Красноярскэнергосбыт признан лучшей энергосбытовой компанией России второй год подряд. Почетная награда символизирует, что мы верно определили свою стратегию развития на рынке энергосбытовых услуг», — прокомментировал Олег Дьяченко, исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт».

ПАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечивает качественное обслуживание, а также стремится предугадать и превзойти ожидания своих клиентов. В номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания» Красноярскэнергосбыт вышел в призеры и занял третье место среди энергосбытовых компаний России.

В номинации «Социально ответственная энергосбытовая компания» жюри традиционно оценивало отчеты номинантов о социально значимых направлениях деятельности, таких как социальное партнерство, обучение персонала, спортивные, и культурные мероприятия, благотворительная и волонтерская деятельность в 2023. По итогам оценки жюри конкурса Красноярскэнергосбыт занял второе место в этой номинации.

Особо на конкурсе отметили показатели информационной открытости Красноярскэнергосбыта: компания активно взаимодействует с независимыми СМИ (интернет, ТВ, радио), ведет разъяснительную работу по поводу своей энергосбытовой деятельности, участвует в «прямых линиях» и радиоэфирах. Также отмечена высокая среднемесячная частота обновления сайта. В номинации «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания» ПАО «Красноярскэнергосбыт» заняло почетное первое место.

Кроме того, гарантирующий поставщик электроэнергии в Красноярском крае удостоился первого места в номинации «Энергосбытовой рекламный проект года». Жюри высоко оценило рекламную кампанию Красноярскэнергосбыта «Копи летом яркие эмоции, а не долги на свет!». Акция побуждала клиентов своевременно оплатить электроэнергию в сезон летних отпусков.

на правах рекламы