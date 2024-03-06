Красноярский край готов развивать глубокую переработку алюминия

Эксперты продолжают обсуждать послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

По их общему мнению, послание является программным документом развития страны как минимум на ближайшие шесть лет. Одной из задач, поставленных главой государства, является рост обрабатывающей промышленности, поддержка индустриальных проектов.

— В предстоящие шесть лет уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России должен увеличиться не менее чем на 40% по сравнению с 2022. Такое форсированное индустриальное развитие означает создание тысяч новых производств, современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Здесь важно использовать преимущества кластерного подхода. Когда компании растут вместе со своими смежниками и поставщиками, а их кооперация дает взаимовыгодный для всех эффект. До 2030 необходимо создать еще не менее 100 таких площадок. Они должны формировать точки роста для всей территории страны, стимулировать капиталовложения, — подчеркнул Владимир Путин.

В Красноярском крае сложились практически все условия, для того чтобы выполнить поручения президента. Здесь можно и нужно развивать глубокую переработку. В 2020 постановлением правительства РФ в регионе создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа — «Красноярская технологическая долина». Она соседствует с КрАЗом и КраМЗом. На территории долины идет развитие обрабатывающих отраслей. Статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) уже получили пять компаний: ООО «Хенкон Сибирь», ООО «Сибирские алюминиевые диски», АО «Спецтехномаш», ООО «Фабрика Феникс», ООО «Сибирский профиль». Продукция этих предприятий востребована в автомобильной, строительной, авиационной и других отраслях. К 2030 в ОЭЗ планируется привлечь более 16 миллиардов рублей инвестиций в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие не менее 1300 рабочих мест.

В регионе уже сформирован полный цикл алюминиевого производства — от добычи сырья до переработки металла. В эту цепочку входит Ачинский глиноземный комбинат, КрАЗ, который сейчас на пороге большой перестройки и экологической модернизации, современный Богучанский алюминиевый завод, а также предприятия, выпускающие готовые изделия из алюминия. Завод «СКАД» производит высококачественные автомобильные алюминиевые диски. Еще одно предприятие глубокой переработки металла — Красноярский металлургический завод — активно участвует в уникальных для России проектах и разрабатывает новые для рынка виды продукции из алюминиевых сплавов.

Наши инновационные проекты связаны с производством электротранспорта, мостостроением и изготовлением профиля для несущих конструкций, применяемых в строительстве современных зданий и архитектурных объектов городской инфраструктуры, – говорит генеральный директор ООО «КраМЗ» Олег Буц. — За последние пять лет на заводе произведено более 50 пешеходных мостов. Семь из них находятся в Красноярске. КраМЗ принял участие в строительстве первого в России автодорожного моста из алюминия в Нижегородской области. Балки пролетных строений и дорожное полотно впервые выполнены полностью из алюминиевых сплавов – аналогичные технологии мостостроения в РФ ранее не применялись.

Совместно с РУСАЛом и резидентом «Красноярской технологической долины» ООО «Сибирский профиль» КраМЗ участвует в проекте «Производство крупногабаритного (широкого) профиля», направленном на импортозамещение. Для его реализации планируется приобрести прессовый комплекс, не имеющий аналогов в России. Он позволит изготавливать крупногабаритный профиль для кузова пассажирских железнодорожных вагонов.

По мнению экспертов, ключевой задачей развития алюминиевого кластера в крае является продвижение алюминиевых сплавов на рынке.

Красноярскому краю необходимо направлять ресурсы на замещение стальной продукции там, где это возможно (например, в судостроении), — считает исполнительный директор Сибирского института экономики роста им. Столыпина Михаил Васильев. — Это наиболее эффективно с точки зрения рециклинга и возврата металла повторно в производство: алюминий не ржавеет, не портится. Это позволяет экономить ресурсы. Использование алюминиевых сплавов в машиностроении должно преобладать. Это та задача, о которой говорил президент.

По мнению председателя Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края Юрия Васильева, для роста обрабатывающей промышленности в регионе важно в целом развивать инфраструктуру для тех, кто составляет реальный сектор экономики и производит конкретный продукт. Предприятиям нужны не только программы господдержки, но и производственные площадки, понятные условия ведения бизнеса, эффективно функционирующие кооперационные связи, снижение барьеров входа на зарубежные рынки.