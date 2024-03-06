Красноярцы к 8 Марта забронировали почти все столики в ресторанах

Красноярские рестораторы столкнулись с ажиотажем перед 8 Марта. Причем красноярцы активно бронировали места еще в феврале.

8 марта — это всегда один из самых плотных по резервированию дней в году. У нас уже нет свободных столиков, лист ожидания тоже большой. Но мы не отказываем посетителям, бывают отмены и мы сообщаем об этом тем, кто находится в списке», — рассказал DK.RU Александр Митраков, основатель ресторанной группы 075 Group.

Он также уточнил, что к 8 марта в 0.75 please нет привычного меню, есть возможность заказать в заведении только сеты. Такая практика действует уже несколько лет.

Похожая же ситуация складывается в заведениях Berrywood family. Бронирование уже недоступно, готовы предложить только лист ожидания.

В Bellini Gastronomic Ecosystem рассказали, что активно столики начали заказывать около 2 недель назад. Сейчас мест уже нет. В некоторых заведениях гостям готовы предложить столики при их наличии в данный момент. Но в основном везде большие листы ожидания.