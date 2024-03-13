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Рейтинг «ДК»: Клиники эстетической медицины

Рейтинг «ДК»: Клиники эстетической медицины
Иллюстрация: ДК

Бьюти-рынок Красноярска держит лицо, несмотря на турбулентные времена. Салоны красоты и косметологические клиники нашли альтернативу ушедшим из России оборудованию и производителям.

#НОВОСТИ

Однако рост цен на оборудование и расходники привел к увеличению «серой» косметологии, в первую очередь в сегменте малоинвазивных манипуляций.

Главный тренд сегодня — отказ от искусственной красоты в пользу естественного внешнего вида, здоровья кожи и организма в целом.

Методика составления рейтинга

В рейтинг клиник эстетической медицины Красноярска вошли организации, предоставляющие услуги в области эстетической медицины и имеющие медицинскую лицензию на осуществление деятельности. В данном рейтинге под термином «эстетическая медицина» понимается широкий перечень услуг и манипуляций, направленных на омоложение и улучшение внешнего вида пациента/клиента. Речь идет об услугах, оказывать которые могут только специалисты с медицинским образованием.

Как мы выбирали?

На первом этапе составления рейтинга «ДК» проанализировал открытые источники (сайты клиник и сайты отзывов пациентов/клиентов), а также провел экспертный опрос крупнейших игроков данного рынка. На основании полученной информации были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге, а также сформирован лонг‑лист компаний-участников. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Информация, полученная от компаний, была уточнена и перепроверена.

Основной ранжирующий показатель — кол-во пациентов/клиентов по направлению эстетической медицины в 2023.

Дополнительные ранжирующие показатели:

  • кол-во единиц медицинского оборудования стоимостью выше 1 млн рублей на 01.02.2024;
  • кол-во сотрудников с медобразованием, работающих по направлениям эстетич. медицины на 01.02.2024;
  • кол-во сложных хирургических операций в 2023;
  • площадь учреждений в Красноярске, кв. м на 01.02.2024.

Принятые сокращения: А — компании расположены в алфавитном порядке; Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг «ДК»: Клиники эстетической медицины 1

*) в данном рейтинге под термином «эстетическая медицина» понимается широкий перечень услуг и манипуляций, направленных на омоложение и улучшение внешнего вида пациента/клиента. Речь идет об услугах, оказывать которые могут только специалисты с медицинским образованием

Рейтинг «ДК»: Клиники эстетической медицины 2

10,6 млрд рублей — объем рынка парикмахерских и косметических услуг в КК в 2023. +5% — динамика объема 2023/2022

Рейтинг «ДК»: Клиники эстетической медицины 3

Средняя стоимость востребованных услуг: 

  • ~ 15 тыс. руб. – биоревитализация
  • ~ 30 тыс. руб. – RF-лифтинг (зона - лицо)
  • ~ 87 тыс. руб. – SMAS-лифтинг (зона - лицо)

Рейтинг «ДК»: Клиники эстетической медицины 4

Тренды и прогнозы

Рейтинг «ДК»: Клиники эстетической медицины 5Елена Кангун
основатель, генеральный директор клиники «Триумф»

Ключевое требование клиента сегодня — высокое качество бьюти-услуг и доверие бренду, клинике и специалисту. Это касается как результата процедуры и ее безопасности, так и индивидуального подхода, сервиса. Востребованы анти-эйдж методы, инновационные препараты и современные технологии, которые дают быстрый и естественный результат. Показательная цифра — загрузка технологичных аппаратов может достигать 80…90%. С другой стороны, турбулентность и новые вводные (увеличение цен, санкционные ограничения, кадровый голод) привели к увеличению «серого» рынка. Все больше «надомников» становится не только в привычных сегментах — ногтевом и парикмахерском, но и в подлежащей лицензированию сфере эстетической медицины («надомники» работают без каких-либо документов). Так как доля импорта в бьюти-индустрии высока — до 80…90% аппаратов, косметики и расходников, в 2024 стоит ожидать появления на рынке новых производителей, в первую очередь из Кореи и Китая. При этом вряд ли это оборудование и продукты будут столь же результативны, как аппараты зарекомендовавших себя, но ушедших из России мировых брендов. На это нужно время. Борьба за клиента будет идти за счет качества бьюти-услуги и сервиса.

Рейтинг «ДК»: Клиники эстетической медицины 6Виталий Андриянов
генеральный директор клиники effi

Конкуренция на рынке эстетической медицины увеличивается. Появляется много новых игроков, при этом немало клиник закрывается. Все это происходит на фоне кадрового дефицита: не хватает не только врачей и медсестер, но и обычного персонала. Очень высока доля «серой» косметологии. Если брать инъекции, то пропорции таковы: 20% — клиники, 80% — «серая» косметология. Наращивает свою долю аппаратная косметология, а сама бьюти-сфера становится все более технологичной и одной из первых внедряет современные достижения. Основной клиент в эстетической медицине — люди «серебряного» возраста (60+). Их основная задача — продлить активный период жизни, поэтому на первый план выходит здоровье. Если говорить о ближайшей перспективе — клиники, которые не смогли построить эффективные производственные процессы, опираются на старые технологии или бренд одного врача, уйдут с рынка. Особое значение приобретает корпоративная культура — без преувеличения сложная сфера, но именно она становится сегодня важным конкурентным преимуществом. Главное преимущество клиники эстетической медицины — сочетанние технологий. «Серая» косметология в основе своей продает инъекции, в клинике же есть все — аппараты, нитевой лифтинг, инъекции и хирургия. Умелое сочетание дает качественный конечный результат, ведь главный тренд сегодня — здоровье кожи и здоровый, естественный внешний вид. 

 

Рейтинг «ДК»: Клиники эстетической медицины 7Ирина Верещагина
директор клиники эстетической и лазерной косметологии и гинекологии Face&Body

Современный рынок медицинских услуг изобилует маркетинговыми ходами касательно новых процедур, инновационного оборудования, акций и даже бросовых цен. Однако люди устали от такого переизбытка предложений и стали искать личность — «своего» доктора, эксперта, с которым они устанавливают личный контакт и, уже доверяя конкретному специалисту, приступают к действию. Если год назад потребители делали выбор исходя из диапазона услуг компании (предпочитая красоту и здоровье «под ключ»), то сейчас для них важны личные совпадения, симпатия и доверие, которые так сложно заслужить и удержать. Современный мир диктует условия, при которых не только клиника, но и лично специалист должны быть максимально представлены в онлайн-пространстве и постоянно держать руку на пульсе молниеносно меняющихся правил игры. В 2024 мы уже столкнулись с массой подобных нововведений. Сохранится один из главных трендов — персонификация бренда (наличие амбассадора клиники) или развитие личного бренда врача. Активно набирает популярность онлайн-медицина (запись через сайты, консультации), процесс взаимодействия с клиентом автоматизируется на каждом этапе.

Рейтинг «ДК»: Клиники эстетической медицины 8

Рейтинг подготовила Наталья Повольнова
 
Автор: Петр Савельев
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