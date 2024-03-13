Рейтинг «ДК»: Клиники эстетической медицины

Бьюти-рынок Красноярска держит лицо, несмотря на турбулентные времена. Салоны красоты и косметологические клиники нашли альтернативу ушедшим из России оборудованию и производителям.

Однако рост цен на оборудование и расходники привел к увеличению «серой» косметологии, в первую очередь в сегменте малоинвазивных манипуляций.

Главный тренд сегодня — отказ от искусственной красоты в пользу естественного внешнего вида, здоровья кожи и организма в целом.

Методика составления рейтинга

В рейтинг клиник эстетической медицины Красноярска вошли организации, предоставляющие услуги в области эстетической медицины и имеющие медицинскую лицензию на осуществление деятельности. В данном рейтинге под термином «эстетическая медицина» понимается широкий перечень услуг и манипуляций, направленных на омоложение и улучшение внешнего вида пациента/клиента. Речь идет об услугах, оказывать которые могут только специалисты с медицинским образованием.

Как мы выбирали?

На первом этапе составления рейтинга «ДК» проанализировал открытые источники (сайты клиник и сайты отзывов пациентов/клиентов), а также провел экспертный опрос крупнейших игроков данного рынка. На основании полученной информации были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге, а также сформирован лонг‑лист компаний-участников. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Информация, полученная от компаний, была уточнена и перепроверена.

Основной ранжирующий показатель — кол-во пациентов/клиентов по направлению эстетической медицины в 2023.

Дополнительные ранжирующие показатели:

кол-во единиц медицинского оборудования стоимостью выше 1 млн рублей на 01.02.2024;

кол-во сотрудников с медобразованием, работающих по направлениям эстетич. медицины на 01.02.2024;

кол-во сложных хирургических операций в 2023;

площадь учреждений в Красноярске, кв. м на 01.02.2024.

Принятые сокращения: А — компании расположены в алфавитном порядке; Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

*) в данном рейтинге под термином «эстетическая медицина» понимается широкий перечень услуг и манипуляций, направленных на омоложение и улучшение внешнего вида пациента/клиента. Речь идет об услугах, оказывать которые могут только специалисты с медицинским образованием

10,6 млрд рублей — объем рынка парикмахерских и косметических услуг в КК в 2023. +5% — динамика объема 2023/2022

Средняя стоимость востребованных услуг:

~ 15 тыс. руб. – биоревитализация

~ 30 тыс. руб. – RF-лифтинг (зона - лицо)

~ 87 тыс. руб. – SMAS-лифтинг (зона - лицо)

Тренды и прогнозы

Елена Кангун

основатель, генеральный директор клиники «Триумф»

Ключевое требование клиента сегодня — высокое качество бьюти-услуг и доверие бренду, клинике и специалисту. Это касается как результата процедуры и ее безопасности, так и индивидуального подхода, сервиса. Востребованы анти-эйдж методы, инновационные препараты и современные технологии, которые дают быстрый и естественный результат. Показательная цифра — загрузка технологичных аппаратов может достигать 80…90%. С другой стороны, турбулентность и новые вводные (увеличение цен, санкционные ограничения, кадровый голод) привели к увеличению «серого» рынка. Все больше «надомников» становится не только в привычных сегментах — ногтевом и парикмахерском, но и в подлежащей лицензированию сфере эстетической медицины («надомники» работают без каких-либо документов). Так как доля импорта в бьюти-индустрии высока — до 80…90% аппаратов, косметики и расходников, в 2024 стоит ожидать появления на рынке новых производителей, в первую очередь из Кореи и Китая. При этом вряд ли это оборудование и продукты будут столь же результативны, как аппараты зарекомендовавших себя, но ушедших из России мировых брендов. На это нужно время. Борьба за клиента будет идти за счет качества бьюти-услуги и сервиса.

Виталий Андриянов

генеральный директор клиники effi

Конкуренция на рынке эстетической медицины увеличивается. Появляется много новых игроков, при этом немало клиник закрывается. Все это происходит на фоне кадрового дефицита: не хватает не только врачей и медсестер, но и обычного персонала. Очень высока доля «серой» косметологии. Если брать инъекции, то пропорции таковы: 20% — клиники, 80% — «серая» косметология. Наращивает свою долю аппаратная косметология, а сама бьюти-сфера становится все более технологичной и одной из первых внедряет современные достижения. Основной клиент в эстетической медицине — люди «серебряного» возраста (60+). Их основная задача — продлить активный период жизни, поэтому на первый план выходит здоровье. Если говорить о ближайшей перспективе — клиники, которые не смогли построить эффективные производственные процессы, опираются на старые технологии или бренд одного врача, уйдут с рынка. Особое значение приобретает корпоративная культура — без преувеличения сложная сфера, но именно она становится сегодня важным конкурентным преимуществом. Главное преимущество клиники эстетической медицины — сочетанние технологий. «Серая» косметология в основе своей продает инъекции, в клинике же есть все — аппараты, нитевой лифтинг, инъекции и хирургия. Умелое сочетание дает качественный конечный результат, ведь главный тренд сегодня — здоровье кожи и здоровый, естественный внешний вид.

Ирина Верещагина

директор клиники эстетической и лазерной косметологии и гинекологии Face&Body Современный рынок медицинских услуг изобилует маркетинговыми ходами касательно новых процедур, инновационного оборудования, акций и даже бросовых цен. Однако люди устали от такого переизбытка предложений и стали искать личность — «своего» доктора, эксперта, с которым они устанавливают личный контакт и, уже доверяя конкретному специалисту, приступают к действию. Если год назад потребители делали выбор исходя из диапазона услуг компании (предпочитая красоту и здоровье «под ключ»), то сейчас для них важны личные совпадения, симпатия и доверие, которые так сложно заслужить и удержать. Современный мир диктует условия, при которых не только клиника, но и лично специалист должны быть максимально представлены в онлайн-пространстве и постоянно держать руку на пульсе молниеносно меняющихся правил игры. В 2024 мы уже столкнулись с массой подобных нововведений. Сохранится один из главных трендов — персонификация бренда (наличие амбассадора клиники) или развитие личного бренда врача. Активно набирает популярность онлайн-медицина (запись через сайты, консультации), процесс взаимодействия с клиентом автоматизируется на каждом этапе.

Рейтинг подготовила Наталья Повольнова