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Закредитованность жителей Красноярского края выросла за 2023

Закредитованность жителей Красноярского края выросла за 2023
Иллюстрация: ru.freepik.comededchechine /

Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг регионов по уровню закредитованности населения. Красноярский край занял в нем 27 место.

#НОВОСТИ
В среднем житель края должен банкам 508 тыс. рублей. Это на 93,1 тыс. рублей больше, чем в 2023. По стране этот показатель равен 439 тыс. рублей (+83,7 тыс. рублей за год).
 
Средний уровень закредитованности россиян на начало 2024 составил 57,1 %. В нашем регионе он равен 60,8 %. Речь идет про соотношение среднедушевого долга по кредитам к годовой зарплате в начале 2024. Больше всего банкам должны жители Тувы и Калмыкии. Там эти показатели равны 149,4% и 133,9% соответственно. Меньше всего этот показатель в Ингушетии (14,9) и Крыма (29,5). 
 
Что касается других сибирских городов, то они все оказались ниже Красноярского края. Так, Томская область расположилась на 34 месте (63,2 % и 426,2 тыс. рублей средняя цена сумма), Иркутская область заняла 35 место (64,4 % и 489,9 тыс. рублей), Республика Хакасия стала 47 (66,8% и 427 тыс. рублей), Новосибирская область и вовсе ниже — 79 (83,3% и 538,7 тыс. рублей).
 
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Автор: Петр Савельев
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