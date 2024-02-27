Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.02
92,75
100,44
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Кредитные автомобили в Красноярском крае за год подорожали почти на 20%

Кредитные автомобили в Красноярском крае за год подорожали почти на 20%
Автор фото: xb100. Иллюстрация: freepik.com

Цены на машины в кредит сейчас в крае одни из самых высоких в Сибири.

#НОВОСТИ

Средний размер автокредита в Красноярском крае в январе 2024 составил 1,42 млн рублей, что на 19,4% больше, чем годом ранее, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

В Сибирском федеральном округе дороже машины в кредит стоят только в Новосибирской области — 1,57 млн рублей. За год их цена там выросла на 30,1%.

В среднем по России автокредиты прибавили в размере 26,1%, увеличившись за год до 1,49 млн рублей.

Кредитные автомобили в Красноярском крае за год подорожали почти на 20% 1

«Увеличение среднего размера автокредита в 2023 связано, прежде всего, с ростом цен на автомобили. При этом в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне около 1,5 миллионов рублей, что во многом обусловлено насыщением спроса на новые авто, не реализованного в полной мере в 2022», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Также он отметил, что банки по-прежнему предпочитают выдавать автокредиты прежде всего заемщикам «хорошего кредитного качества». В среднем значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) у того, кто хочет получить заем на покупку машины, должно быть на уровне 685 баллов. А если планируется купить авто дороже 3 млн рублей, то 731 балл.

Читайте также:

Успехи авторынка Китая за январь 2024 и список бестселлеров

В январе 2024 в Китае лидером по продажам автомобилей стал немецкий Volkswagen.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Экопарк «Юдинская долина» откроется в начале весны в КрасноярскеЭкопарк «Юдинская долина» откроется в начале весны в Красноярске
  • Женщины не были щедры: мужчины Красноярска получили недорогие подарки на 23 февраляЖенщины не были щедры: мужчины Красноярска получили недорогие подарки на 23 февраля
  • В Красноярске закрыли бар «Элтон»В Красноярске закрыли бар «Элтон»
  • Красноярский стрип-клуб упаковали во франшизу за 2 млн рублейКрасноярский стрип-клуб упаковали во франшизу за 2 млн рублей
  • Андрей Болсуновский: Из банка к сохе — за счастьем (бизнес-стори)Андрей Болсуновский: Из банка к сохе — за счастьем (бизнес-стори)
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.