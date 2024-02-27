Кредитные автомобили в Красноярском крае за год подорожали почти на 20%

Цены на машины в кредит сейчас в крае одни из самых высоких в Сибири.

Средний размер автокредита в Красноярском крае в январе 2024 составил 1,42 млн рублей, что на 19,4% больше, чем годом ранее, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

В Сибирском федеральном округе дороже машины в кредит стоят только в Новосибирской области — 1,57 млн рублей. За год их цена там выросла на 30,1%.

В среднем по России автокредиты прибавили в размере 26,1%, увеличившись за год до 1,49 млн рублей.

«Увеличение среднего размера автокредита в 2023 связано, прежде всего, с ростом цен на автомобили. При этом в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне около 1,5 миллионов рублей, что во многом обусловлено насыщением спроса на новые авто, не реализованного в полной мере в 2022», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Также он отметил, что банки по-прежнему предпочитают выдавать автокредиты прежде всего заемщикам «хорошего кредитного качества». В среднем значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) у того, кто хочет получить заем на покупку машины, должно быть на уровне 685 баллов. А если планируется купить авто дороже 3 млн рублей, то 731 балл.

Читайте также:

Успехи авторынка Китая за январь 2024 и список бестселлеров

В январе 2024 в Китае лидером по продажам автомобилей стал немецкий Volkswagen.