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Красноярский завод «Борус» запустит производство комплектующих для фронтальных погрузчиков

Цех завода "Борус"
Цех завода "Борус". Иллюстрация: krskstate.ru

В прошлом году предприятие запустило в Красноярске производство фронтальных погрузчиков. Теперь оно будет делать и крупные детали для них.

#НОВОСТИ

Машиностроительный завод «Борус» (входит в группу «Карьерные машины») запустит в Красноярске производство комплектующих для фронтальных погрузчиков, сообщили в Министерстве промышленности и торговли Красноярского края.

Компания готовится приобрести оборудование для изготовления крупногабаритных деталей, рам и стрел погрузчиков, ковшей большого объема, кабин и капотов.

Объем инвестиций в расширение производства составит 51 млн рублей. Деньги дал краевой Фонд развития промышленности в виде льготного займа.

Запуск производства комплектующих запланирован на 2К 2024, а кабин — на 2025.

В результате реализации проекта мы улучшим конкурентные позиции на рынке среди производителей аналогичной продукции — с 5 % до 10 %», — рассказал директор «Боруса» Павел Пестриков.

Напомним, что в 2023 «Борус» запустил в Красноярске собственное производство фронтальных погрузчиков. Объем вложений в это составил порядка 500 млн рублей, 200 млн из которых дал федеральный Фонд развития промышленности. Тогда Пестиков говорил, что планирует построить еще два цеха под подобную технику. Объем необходимых для этого инвестиций он оценивал в 2... 3 млрд рублей.

Добавим, что по итогу 2023 Павел Пестриков вошел в шорт-лист премии «Человек года» в номинации «Призводственник года».

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Автор: Петр Савельев
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