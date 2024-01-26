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3+ млрд рублей инвестируют в производство пиломатериалов в Красноярском крае

3+ млрд рублей инвестируют в производство пиломатериалов в Красноярском крае
Иллюстрация: kartalinka.ru

Инвестиционный проект ООО «Кизирлеспром» включен в перечень приоритетных в развитии лесного комплекса.

#НОВОСТИ

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале края, — сообщает корпорация развития «Енисейской Сибири».

Объем инвестиций в проект составляет 3+ млрд рублей. Предполагается создание 300+ рабочих мест.

Проект будет производить пиломатериалы из хвойных и мягколиственных пород древесины, древесные и древесноугольные брикеты. Предусмотрено использование собственного лесозаготовительного производства в объеме 200 тыс. куб. м в год.

В соответствии с планом реализации инвестпроекта ожидается, что лесозаготовка начнется в 4К2024.

Выход на полную проектную мощность по производству пиломатериалов и древесных брикетов запланирован на 1П2028, древесноугольных брикетов на 4К2029.

Около 250 тыс. куб. м производимых пиломатериалов будет поставляться на экспорт. Остальная продукция — древесные брикеты (20 тыс. т) и древесноугольные брикеты (2,9 тыс. т) планируется реализовывать на внутреннем рынке.

Справка

ООО «Кизирлеспром» зарегистрировано в Красноярском крае в 2022 с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Совладельцы в равных долях: Михаил Донченко и Антон Жеребцов.

 

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Автор: Петр Савельев
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