В Норильске запустят асфальтобетонный завод
Предприятие уже построено. Сейчас его подключают к энергосетям.
Новый завод по производству асфальтобетонной смеси запустят в Норильске, сообщила Корпорация развития Енисейской Сибири, которая курирует проекты резидентов Арктической зоны РФ.
Новое предприятие построено компанией «Металл-град». Объем вложений в него составил 79,1 млн рублей.
Комплексным планом развития Норильска до 2035 предусмотрено создание в городе современной инфраструктуры, в том числе дорожно-транспортной, которой необходим материал для устройства и поддержания дорожного полотна. Сейчас в городе не хватает предприятий, которые производят качественные материалы для этих видов работ, поэтому нами и было принято решение о строительстве асфальтобетонного завода», — рассказал начальник производства «Металл-града» Сергей Николайчук.
Запустить завод планируется во втором квартале 2024. Само сооружение уже построено и сейчас его готовятся подключить к подстанции.
Добавим, что сейчас в Арктической зоне Красноярского края свои проекты реализует 31 компания. Общий объем инвестиций в них составляет 37,6 млрд рублей.
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