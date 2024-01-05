В Норильске запустят асфальтобетонный завод

Предприятие уже построено. Сейчас его подключают к энергосетям.

Новый завод по производству асфальтобетонной смеси запустят в Норильске, сообщила Корпорация развития Енисейской Сибири, которая курирует проекты резидентов Арктической зоны РФ.

Новое предприятие построено компанией «Металл-град». Объем вложений в него составил 79,1 млн рублей.

Комплексным планом развития Норильска до 2035 предусмотрено создание в городе современной инфраструктуры, в том числе дорожно-транспортной, которой необходим материал для устройства и поддержания дорожного полотна. Сейчас в городе не хватает предприятий, которые производят качественные материалы для этих видов работ, поэтому нами и было принято решение о строительстве асфальтобетонного завода», — рассказал начальник производства «Металл-града» Сергей Николайчук.

Запустить завод планируется во втором квартале 2024. Само сооружение уже построено и сейчас его готовятся подключить к подстанции.

Добавим, что сейчас в Арктической зоне Красноярского края свои проекты реализует 31 компания. Общий объем инвестиций в них составляет 37,6 млрд рублей.

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