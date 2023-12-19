Диксон, Дудинка и Игарка попадут под реновацию

Соответствующие документы должны быть готовы уже в следующем году.

Трем населенным пунктам арктической зоны Красноярского края разработают программы реновации. Об этом во время рабочей поездки на север региона заявил его губернатор Михаил Котюков.

У нас уже реализуется план по реновации Норильска. Аналогичный документ до 1 июля получит Дудинка и еще два опорных населенных пункта Арктики — Игарка и Диксон. Это позволит комплексно подойти к развитию наших северных территорий», — сказал глава края на встрече с жителями Дудинки.

Что конкретно будет в планах реновации означенных населенных пунктов, пока не ясно. Однако, если судить по норильскому опыту, масштаб модернизации будет впечатляющим. К примеру, комплексный план развития Норильска (официально название программы реновации) включает в себя снос аварийного жилого фонда, реконструкцию ранее возведенного жилья и строительство нового вместе с социальной инфраструктурой. Рассчитан он до 2035. Общий объем финансирования его реализации оценивается в 120 млрд рублей, из которых 81,3 млрд выделяет «Норникель», а остальное — краевой и федеральный бюджет.

По словам мэра Норильска Дмитрия Карасева, сейчас в городе ведутся строительно-монтажные работы по шести домам, а еще по двум готова проектно-сметная документация. Также в рамках реновации снесено два аварийных дома и ведется демонтаж существующих ростверков.

Все запланированные работы ведутся в графике. От разработки документации мы уже перешли к активной фазе строительства. Уверен, при участии краевых властей, которые помогают компании, мы реализуем программу до 2035. Данное сотрудничество несомненно способствует повышению качества жизни местных жителей, улучшению экологической обстановки и развитию региона в целом», — подчеркнул заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» Сергей Ткаченко.

Также во время поездки Михаил Котюков побывал в Дудинском морском порту, где провел совещание, посвященное его развитию.

Как развивается порт — так будет развиваться город. Как будет развиваться город — так будет существовать и порт. Поэтому важно, чтобы производственные задачи и планы совпадали с планами развития территории. Это будет влиять, в том числе, и на создание стимулов для того, чтобы молодежь приезжала в Дудинку, оставалась здесь, видя возможности для реализации своих самых смелых идей и профессиональных планов», — отметил губернатор.

Напомним, что Дудинский морской порт входит в Заполярный транспортный филиал «Норникеля». Как отметил директор ЗТФ Алексей Новаков, порт на сегодня обеспечивает не только проекты норильских металлургов. От него зависит жизнедеятельность всего региона. В частности, именно через ДМП идет основная масса грузов «Серной программы» в Норильске, «Восток Ойла» и разработки Сырадасайского угольного месторождения. В частности, за 2022 через порт прошло 4,45 млн тонн грузов, что стало рекордом за последние 30 лет.

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