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Красноярской мэрии создали проектное управление

Красноярской мэрии создали проектное управление
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Возглавил его бывший заместитель главы департамента транспорта.

#НОВОСТИ

Новому управлению проектной деятельности администрации Красноярска назначили руководителя. Им стал 32-летний Сергей Давыдов. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Красноярской мэрии создали проектное управление 1

О планах по созданию такого управления городские власти объявили в ноябре этого года. В его задачу будет входить общая координация проектной деятельности, взаимодействие с предприятиями и организациями для успешной реализации проектов, осуществление контроля и мониторинга их исполнения.

Как заявлял тогда руководитель департамента финансов Красноярска Роман Одинцов, который будет курировать работу нового органа, в качестве сотрудников в нем будут работать специалисты из других подразделений мэрии (так что дополнительной нагрузки на бюджет не возникнет).

Назначение Давыдова укладывается в эту логику: последнее место его работы — заместитель руководителя департамента транспорта Красноярска, функции которого (вместе с некоторыми сотрудниками) с января 2024 перейдут в департамент горхозяйства.

До мэрии Сергей Давыдов успел поработать руководителем транспортных подразделений Дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады и Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов, а также занимал руководящие должности в дирекции Корпорации развития Енисейской Сибири.

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Автор: Петр Савельев
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