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В мэрии Красноярска создают новое управление

В мэрии Красноярска создают новое управление
Иллюстрация: администрация города

В структуре администрации города появится управление проектной деятельности. Инициативу мэрии поддержал горсовет.

#НОВОСТИ
Управление будет заниматься нацпроектами, проектами, связанных с муниципально-частным партнёрством, подготовкой к 400-летию Красноярска и так далее.
В число главных задач нового подразделения администрации Красноярска войдёт общая координация проектной деятельности, взаимодействие с предприятиями, учреждениями и организациями для успешной реализации знаковых проектов, осуществление контроля и мониторинга их исполнения», — пояснили в пресс-службе мэрии.
Там также сообщили, что трудоустраивать новых сотрудников не будут, их перераспределят из других департаментов. Внутри администрации проведут перераспределение фонда оплаты труда, поэтому дополнительных затрат в бюджете также не будет. 
 
Управление проектной деятельности не будет наделено правами юридического лица. Курировать новую структуру будет Роман Одинцов, первый заместитель главы города – руководитель департамента финансов.
 
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Автор: Петр Савельев
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