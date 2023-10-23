Мэрия анонсировала планы строительства новых дорог в Красноярске

Депутаты горсовета рассмотрели муниципальную программу «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры».

В 2024..2006 на развитие инфраструктуры и обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Красноярске будет направлено почти 6,3 млрд рублей. В рамках подпрограммы «Дороги» на тот же период запланировано мероприятий почти на 2 млрд рублей.

В частности, заложены деньги на выкуп земельных участков и освобождение створа для строительства автомобильной дороги по ул. Соколовская в направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. А. Тавакова до переезда через Северное шоссе.

Также предусмотрены средства на строительство следующих дорог:

III очереди в створе ул. Гриболевская;

по пр. Космонавтов от 9 Мая до Ястынской;

по ул. Судостроительная от жилого дома № 175 до ул. имени Анатолия Гладкова;

транспортной развязки в микрорайоне «Тихие зори» (выезд из Пашенного на Николаевский мост);

на реконструкцию пер. Боготольский от Копылова до Новосибирской.

Помимо этого, заложены деньги на проектирование новых дорог на Пашенном возле школы № 158; около строящегося садика и планируемого к строительству детского автогородка в жилом районе Бугач; II и III этапов строительства дорог в створе пр. Молодежный в мкрн Солнечный.

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