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Мэрия анонсировала планы строительства новых дорог в Красноярске

Мэрия анонсировала планы строительства новых дорог в Красноярске
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Депутаты горсовета рассмотрели муниципальную программу «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры».

#НОВОСТИ
В 2024..2006 на развитие инфраструктуры и обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Красноярске будет направлено почти 6,3 млрд рублей. В рамках подпрограммы «Дороги» на тот же период запланировано мероприятий почти на 2 млрд рублей. 
 
В частности, заложены деньги на выкуп земельных участков и освобождение створа для строительства автомобильной дороги по ул. Соколовская в направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. А. Тавакова до переезда через Северное шоссе. 
 
Также предусмотрены средства на строительство следующих дорог:
  • III очереди в створе ул. Гриболевская;
  • по пр. Космонавтов от 9 Мая до Ястынской;
  • по ул. Судостроительная от жилого дома № 175 до ул. имени Анатолия Гладкова;
  • транспортной развязки в микрорайоне «Тихие зори» (выезд из Пашенного на Николаевский мост);
  • на реконструкцию пер. Боготольский от Копылова до Новосибирской.
Помимо этого, заложены деньги на проектирование новых дорог на Пашенном возле школы № 158; около строящегося садика и планируемого к строительству детского автогородка в жилом районе Бугач; II и III этапов строительства дорог в створе пр. Молодежный в мкрн Солнечный.  
 
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Автор: Петр Савельев
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