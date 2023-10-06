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КрасЖД прибавила в грузах и пассажирах

КрасЖД прибавила в грузах и пассажирах
Иллюстрация: kras.rzd.ru

По обоим сегментам магистраль показала одинаковый прирост за три квартала 2023.

#НОВОСТИ

За девять месяцев 2023 со станций Красноярской железной дороги (обслуживает Красноярский края, Хакасию, частично Кемеровскую и Иркутскую области) было отправлено 60 млн тонн различных грузов, что на 3,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.

Основная доля погрузки пришлась на каменный уголь, которого было отправлено 41,8 млн тонн (+8% год к году). Помимо этого на станциях КрасЖД грузили цветную руду и серное сырье (4,7 млн тонн), а также железные и марганцевые руды (1,2 млн тонн). Самый же большой прирост показали строительные грузы — их было отправлено в 1,2 раза больше (1,2 млн тонн).

Перевозки пассажиров по КрасЖД в отчетном периоде также выросли на 3,6% год к году и составили 6,1 млн человек. Основная масса — 4,8 млн — пришлась на электрички. В этом сегменте прирост составил 2,8%. Количество же воспользовавшихся поездами дальнего следования за три квартала 2023 увеличилось на 6,9% — до 1,3 млн человек.

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Автор: Петр Савельев
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