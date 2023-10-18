Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.10
97,34
102,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае растет число самозанятых

В Красноярском крае растет число самозанятых
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Сейчас в регионе насчитывается 150 260 самозанятых. За год их стало на 80 тысяч больше.

#НОВОСТИ
Чаще всего самозанятые занимаются ремонтом и строительством, перевозкой пассажиров и грузов, оказывают услуги маникюра, производят кондитерские изделия.
 
Заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов говорит, что востребованность работать на себя растет в том числе, потому что самозанятым стать легко. 
Нужно всего лишь скачать мобильное приложение «Мой налог». Регистрация в качестве самозанятого занимает 10 минут, не нужно собирать какие-то документы, лично посещать налоговую инспекцию. Уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% – с доходов, полученных от физических лиц, 6% – с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – рассказал он.
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • У «Ауди Центра Красноярск» сменится генеральный директорУ «Ауди Центра Красноярск» сменится генеральный директор
  • Жилье в новостройках Красноярска обошло вторичку по ценам на 11%Жилье в новостройках Красноярска обошло вторичку по ценам на 11%
  • «Инрусинвест» построит медицинский центр в Красноярске«Инрусинвест» построит медицинский центр в Красноярске
  • Роман Гольдман продает автомобиль Aurus SenatРоман Гольдман продает автомобиль Aurus Senat
  • Мэрия Красноярска останется без департамента транспортаМэрия Красноярска останется без департамента транспорта
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.