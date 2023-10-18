В Красноярском крае растет число самозанятых
Сейчас в регионе насчитывается 150 260 самозанятых. За год их стало на 80 тысяч больше.
Чаще всего самозанятые занимаются ремонтом и строительством, перевозкой пассажиров и грузов, оказывают услуги маникюра, производят кондитерские изделия.
Заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов говорит, что востребованность работать на себя растет в том числе, потому что самозанятым стать легко.
Нужно всего лишь скачать мобильное приложение «Мой налог». Регистрация в качестве самозанятого занимает 10 минут, не нужно собирать какие-то документы, лично посещать налоговую инспекцию. Уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% – с доходов, полученных от физических лиц, 6% – с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – рассказал он.
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