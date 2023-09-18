Мэрия Красноярска объявила конкурс субсидий для предпринимателей
Администрация Красноярска приглашает бизнесменов принять участие в конкурсе по предоставлению субсидии на возмещение 50% затрат за приобретённое оборудование.
Для малого и среднего бизнеса размер компенсации достигает 400 тыс. рублей. Самозанятые могут рассчитывать на субсидию в размере до 100 тыс. рублей. Всего на поддержку бизнеса из бюджета предусмотрено 15 млн рублей. Средства возмещаются за новые станки и приборы, которые приобрели с 1 января 2022 и по настоящий момент.
Для получения компенсации нужно предоставить в мэрию пакет документов до 20 октября. Отбор ведется на конкурсной основе. Итоги подведут в начале декабря. Подробную информацию об условиях конкурса и список документов можно посмотреть на сайте администрации города.
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