Бюджет Красноярска 2024 вырос на 17%
Главный финансовый документ города приняли с дефицитом 1,9%.
Доходы бюджета Красноярска в 2024 составят 61,1 млрд рублей, что на 17% больше, чем в было в начале прошлого года. А его расходы выросли год к году на 19% и составят 62,3 млрд. Соответствующий документ был принят сессией Горсовета.
Как сообщают в мэрии, дефицит в 1,2 млрд рублей планируется покрыть за счет остаткиов собственных средств на начало года и бюджетного кредита, который планируется заместить субсидией из краевого бюджета.
При формировании бюджета мы ориентировались на дальнейшую реализацию национальных проектов, приоритетных направлений, которые обозначил Президент России, на поручения губернатора края и запросы горожан. Теперь перед нами стоит общая ответственность качественно и эффективно решить поставленные задачи по сокращению дефицита мест в школах и детсадах, модернизации улично-дорожной сети, созданию комфортной городской среды, ремонту социальных учреждений, обустройству спортивных площадок и так далее. Именно этого ждут от нас жители», — сказал глава города Владислав Логинов.
Помимо этого был утвержден бюджет на ближайшую трехлетку. Он превысил 180 млрд рублей. В частности, эти деньги будут направлена на строительство шести школ на 7 410 мест в целом, четырех детских садов на 565 мест в целом, капремонт пяти дошкольных учреждений, пяти автомобильных дорог, двух спортивных учреждений, ремонт 64 участков дорог и социальных объектов, мероприятия по формированию комфортной городской среды и др.
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Компенсировать его планируют за счет оставшихся на начало года и кредита.
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Соответствующие документы должны быть готовы уже в следующем году.