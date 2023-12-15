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Красноярскому краю подтвердили высокий кредитный рейтинг

Красноярскому краю подтвердили высокий кредитный рейтинг
Автор фото: snowing. Иллюстрация: freepik.com

Прогноз летом этого года сменился со «Стабильный» на «Позитивный». Его тоже решили не пересматривать, рассчитывая на дальнейшее снижение долговой нагрузки региона.

#НОВОСТИ

Агентство АКРА сохранило кредитный рейтинг Красноярского края на уровне АА (Ru) с прогнозом позитивный. На этом уровне он находится с февраля 2022, а прогноз — с июля 2023.

Кредитный рейтинг региона обусловлен низкой долговой нагрузкой при незначительных рисках рефинансирования обязательств, умеренно высоким соотношением баланса текущих операций и текущих доходов Региона, высоким показателем гибкости бюджетных расходов и значительным объемом накопленной ликвидности», — сказано в отчете агентства.

В АКРА прогнозируют, что баланс текущих операций и текущих доходов за 2020... 2024 составит 15%. Это, по мнению аналитиков, указывает на достаточность доходов для финансирования расходов бюджета. 

Согласно уточненным характеристикам бюджета региона, по итогам 2023 ожидается рост доходной части бюджета на 11% к уровню 2022. При этом рост налоговых и неналоговых доходов (ННД) может составить порядка 17%, по большей части благодаря увеличению поступлений по налогу на прибыль. Расходная же часть бюджета вырастет на 9% год к году, а капитальные расходы планируется увеличить примерно на четверть. Ожидается, что край закончит текущий год с профицитом по ННД в 1%, что позволит ему незначительно увеличить объем остатков на счетах», — говорят в АКРА.

Также агентство допускает повышение рейтинга Красноярского края в горизонте от года до полутора, если регион сможет увеличить долю собственных доходов в совокупных поступлениях в бюджет и показать устойчивый тренд на снижение роли металлургии в формировании бюджета.

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Компенсировать его планируют за счет оставшихся на начало года и кредита.

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Наибольшие потери отмечаются в некоторых производственных секторах, а также финансах.

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Введенные нормы будут действовать от года до трех лет.

Автор: Петр Савельев
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