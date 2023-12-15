Красноярскому краю подтвердили высокий кредитный рейтинг

Прогноз летом этого года сменился со «Стабильный» на «Позитивный». Его тоже решили не пересматривать, рассчитывая на дальнейшее снижение долговой нагрузки региона.

Агентство АКРА сохранило кредитный рейтинг Красноярского края на уровне АА (Ru) с прогнозом позитивный. На этом уровне он находится с февраля 2022, а прогноз — с июля 2023.

Кредитный рейтинг региона обусловлен низкой долговой нагрузкой при незначительных рисках рефинансирования обязательств, умеренно высоким соотношением баланса текущих операций и текущих доходов Региона, высоким показателем гибкости бюджетных расходов и значительным объемом накопленной ликвидности», — сказано в отчете агентства.

В АКРА прогнозируют, что баланс текущих операций и текущих доходов за 2020... 2024 составит 15%. Это, по мнению аналитиков, указывает на достаточность доходов для финансирования расходов бюджета.

Согласно уточненным характеристикам бюджета региона, по итогам 2023 ожидается рост доходной части бюджета на 11% к уровню 2022. При этом рост налоговых и неналоговых доходов (ННД) может составить порядка 17%, по большей части благодаря увеличению поступлений по налогу на прибыль. Расходная же часть бюджета вырастет на 9% год к году, а капитальные расходы планируется увеличить примерно на четверть. Ожидается, что край закончит текущий год с профицитом по ННД в 1%, что позволит ему незначительно увеличить объем остатков на счетах», — говорят в АКРА.

Также агентство допускает повышение рейтинга Красноярского края в горизонте от года до полутора, если регион сможет увеличить долю собственных доходов в совокупных поступлениях в бюджет и показать устойчивый тренд на снижение роли металлургии в формировании бюджета.

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