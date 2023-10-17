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Мэрия Красноярска останется без департамента транспорта

Мэрия Красноярска останется без департамента транспорта
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Его функции передадут в департамент горхозяйства.

#НОВОСТИ

Департамент транспорта администрации Красноярска будет объединен с департаментом горхозяйства. Такое решение приняли на внеочередной сессии городского Совета депутатов.

Необходимость такого объединения в администрации Красноярска обсуждается уже несколько лет. Сейчас мы подошли к практическому воплощению этой задачи. Такая объединенная структура обеспечит наиболее комплексный подход к развитию городской среды в целом, и транспортной инфраструктуры в частности», — сказал, выступая на сессии, глава департамента горхозяйства Юрий Савин.

Новая структура мэрии будет называться департамент городского хозяйства и транспорта. Все чиновники, работавшие в дептрансе перейдут в новую структуру в том же статусе (кроме руководителя — он станет профильным замом), по крайней мере до конца этого года.

Полноценно объединенный департамент начнет работать в январе 2024.

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Автор: Петр Савельев
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