Мэрия Красноярска останется без департамента транспорта
Его функции передадут в департамент горхозяйства.
Департамент транспорта администрации Красноярска будет объединен с департаментом горхозяйства. Такое решение приняли на внеочередной сессии городского Совета депутатов.
Необходимость такого объединения в администрации Красноярска обсуждается уже несколько лет. Сейчас мы подошли к практическому воплощению этой задачи. Такая объединенная структура обеспечит наиболее комплексный подход к развитию городской среды в целом, и транспортной инфраструктуры в частности», — сказал, выступая на сессии, глава департамента горхозяйства Юрий Савин.
Новая структура мэрии будет называться департамент городского хозяйства и транспорта. Все чиновники, работавшие в дептрансе перейдут в новую структуру в том же статусе (кроме руководителя — он станет профильным замом), по крайней мере до конца этого года.
Полноценно объединенный департамент начнет работать в январе 2024.
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