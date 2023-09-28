У мэра Красноярска появится новый зам по агломерации

Предполагается, что он будет следить за тем, чтобы процессы развития агломерации шли по общим городским стандартам.

Администрация Красноярска объявила конкурс на замещение должности заместителя главы города по агломерации. Соответствующее сообщение появилось на сайте мэрии.

В зону ответственности нового зама будет входить:

реализация политики города в области развития агломерации;

разработка и реализация программ в области развития агломерации на основе потребности населения и организаций города;

Координация деятельности и контроль органов администрации города, администраций районов в

городе по различным вопросам — от использования муниципальной собственности до соблюдения правил благоустройства на подотчетных территориях.

Конкурс назначен на 25 октября 2023. Проводится он будет в форме собеседования по итогу которого и будет принято решение.

Подать заявку на участие можно до 17 октября включительно. Подробнее о требованиях к кандидатам и порядке подаче заявки можно узнать на сайте мэрии.

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