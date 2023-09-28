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У мэра Красноярска появится новый зам по агломерации

У мэра Красноярска появится новый зам по агломерации
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Предполагается, что он будет следить за тем, чтобы процессы развития агломерации шли по общим городским стандартам.

#НОВОСТИ

Администрация Красноярска объявила конкурс на замещение должности заместителя главы города по агломерации. Соответствующее сообщение появилось на сайте мэрии.

В зону ответственности нового зама будет входить:

  • реализация политики города в области развития агломерации;
  • разработка и реализация программ в области развития агломерации на основе потребности населения и организаций города;
  • Координация деятельности и контроль органов администрации города, администраций районов в
  • городе по различным вопросам — от использования муниципальной собственности до соблюдения правил благоустройства на подотчетных территориях.

Конкурс назначен на 25 октября 2023. Проводится он будет в форме собеседования по итогу которого и будет принято решение.

Подать заявку на участие можно до 17 октября включительно. Подробнее о требованиях к кандидатам и порядке подаче заявки можно узнать на сайте мэрии.

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Автор: Петр Савельев
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