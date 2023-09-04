Красноярский край лидирует в рейтинге дороговизны жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ)

Сравнительный анализ доли затрат населения на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в регионах РФ за 2022 провели эксперты РИА Рейтинг.

Основными показателями исследования стали доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2022 (в процентах) и величина этих расходов (в рублях). Красноярский край, согласно свежим данным экспертов РИА Рейтинг, отрывается от соседей по Сибирскому федеральному округу в полтора…два раза.

ТОП-3

Красноярский край — 6724 рублей (12,2%) Республика Алтай — 4567 рублей (11,6%) Омская область — 4533 рублей (11,3%).

«Середняки»

Далее рейтинг дороговизны ЖКУ продолжают другие сибирские регионы: Томская область (4433 рубля — 10,6%), Республика Тыва (4061 рубль — 8,2%), Новосибирская область (4021 рубль — 9,9%) и Иркутская область (3795 рублей — 8,2%).

«Аутсайдеры»

Меньше всего среднестатистическая семья заплатила за услуги ЖКХ в 2022 в следующих сибирских регионах: Алтайский край (3789 рублей — 11,3%), Кемеровская область (3648 рублей — 8,6%) и Республика Хакасия (3462 рубля — 7,8%).

ТОП-5 Россия

В целом по России Красноярский край регион занимает пятое место по затрам на ЖКУ, уступив пальму первенства только четырем регионам:

Магаданская область — 9726 рублей (13,7%) Камчатский край — 9448 (13,5%) Чукотский автономный округ — 8356 рублей (13,4%) Новгородская область — 4904 (12,8%) Красноярский край — 6724 рублей (12,2%)

В отчете сказано, что в сумму оплаты ЖКУ включены также затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений. Дороже всех такие услуги в России в 2022 обходились жителям Москвы и Магаданской области — 9925 и 9726 рублей в месяц соответственно. Это составило 10,8% и 13,7% от всех потребительских расходов среднестатистической семьи в данных регионах.

Дешевле всего в России ЖКУ стоили в Калмыкии — 3032 рубля (7,4%).

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