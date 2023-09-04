Красноярский край лидирует в рейтинге дороговизны жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ)
Сравнительный анализ доли затрат населения на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в регионах РФ за 2022 провели эксперты РИА Рейтинг.
Основными показателями исследования стали доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2022 (в процентах) и величина этих расходов (в рублях). Красноярский край, согласно свежим данным экспертов РИА Рейтинг, отрывается от соседей по Сибирскому федеральному округу в полтора…два раза.
ТОП-3
- Красноярский край — 6724 рублей (12,2%)
- Республика Алтай — 4567 рублей (11,6%)
- Омская область — 4533 рублей (11,3%).
«Середняки»
Далее рейтинг дороговизны ЖКУ продолжают другие сибирские регионы: Томская область (4433 рубля — 10,6%), Республика Тыва (4061 рубль — 8,2%), Новосибирская область (4021 рубль — 9,9%) и Иркутская область (3795 рублей — 8,2%).
«Аутсайдеры»
Меньше всего среднестатистическая семья заплатила за услуги ЖКХ в 2022 в следующих сибирских регионах: Алтайский край (3789 рублей — 11,3%), Кемеровская область (3648 рублей — 8,6%) и Республика Хакасия (3462 рубля — 7,8%).
ТОП-5 Россия
В целом по России Красноярский край регион занимает пятое место по затрам на ЖКУ, уступив пальму первенства только четырем регионам:
- Магаданская область — 9726 рублей (13,7%)
- Камчатский край — 9448 (13,5%)
- Чукотский автономный округ — 8356 рублей (13,4%)
- Новгородская область — 4904 (12,8%)
- Красноярский край — 6724 рублей (12,2%)
В отчете сказано, что в сумму оплаты ЖКУ включены также затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений. Дороже всех такие услуги в России в 2022 обходились жителям Москвы и Магаданской области — 9925 и 9726 рублей в месяц соответственно. Это составило 10,8% и 13,7% от всех потребительских расходов среднестатистической семьи в данных регионах.
Дешевле всего в России ЖКУ стоили в Калмыкии — 3032 рубля (7,4%).
Читайте далее
-
В Красноярске построят еще одну самую большую за Уралом школу
Участок под нее уже выделен. Учебное заведение должно начать работать через два-три года.04.09.2023Новости ДККрасноярск
-
Самые богатые россияне стали еще богаче: совокупный рост капитала составил $32,01 млрд
Лидером рейтинга самых успешных бизнесменов года от Bloomberg Billionaires Index стал основатель Лукойла Вагит Алекперов. Рейтинг следит за состоянием 500 богатейших людей планеты.01.09.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
«Вырастить критическое мышление» — придут ли новые учебники истории в частные школы
Как в частных учреждениях работают с изменениями федеральных программ обучения, и появятся ли в них обновленные учебники истории новейшего времени, рассказали основатели частных школ Красноярска.01.09.2023Новости ДККрасноярск
-
Мэрия Красноярска обменяла участок в Солнечном под возведение образовательного учреждения
Подписано распоряжение о мене земельного участка в 5 микрорайоне Солнечного. После завершения сделки, принадлежащий индивидуальному предпринимателю участок, перейдет в муниципальную собственность.31.08.2023Новости ДККрасноярск
-
Магазин ШУБОMANIA около «Планеты» выставили на продажу за 60 млн
Магазин продают вместе с остатками товара, оборудованием и зарегистрированным товарным знаком.29.08.2023Новости ДККрасноярск