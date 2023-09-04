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В Красноярске построят еще одну самую большую за Уралом школу

В Красноярске построят еще одну самую большую за Уралом школу
Автор фото: Александр Черных. Иллюстрация: krskstate.ru

Участок под нее уже выделен. Учебное заведение должно начать работать через два-три года.

#НОВОСТИ

В микрорайоне Красноярска «Тихие зори» построят школу на 1 550 учеников. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края по итогам инспекции, которую провели врио губернатора региона Михаил Котюков и глава города Владислав Логинов.

Заявленная школа по количеству мест для учащихся будет аналогичной той, что была построена в прошлом году в микрорайне «Бугач» и считается самой большой за Уралом. Расположится она в районе дома по ул. Лесников, 41. Глава Красноярска сообщил, что проектно-сметная документация на новую школу будет готова уже в этом году.

Еще три новые школы в Красноярске появятся в микрорайоне «Мичуринский», на ул. Батурина в микрорайне «Слобода Весны» и на ул. Чернышевского в «Покровском». Рассчитаны они будут на 1 280 мест каждая. Проект первой из них планируют разработать также в этом году, а по двум оставшимся работы начнут в следующем.

По планам, все означенные школы должны принять первых учеников в 2026.. 2027.

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Автор: Петр Савельев
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