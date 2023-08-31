Мэрия Красноярска обменяла участок в Солнечном под возведение образовательного учреждения

Подписано распоряжение о мене земельного участка в 5 микрорайоне Солнечного. После завершения сделки, принадлежащий индивидуальному предпринимателю участок, перейдет в муниципальную собственность.

Речь идет об участке рядом с домами на Соколовской, 70 и 60 лет Образования СССР, 62д. Там планируют возвести образовательное учреждение. Владислав Логинов, мэр Красноярска, рассказал, что город планирует выходить на уровень федерации, чтобы привлечь средства национальных проектов на возведение социального объекта.

Предприниматель, который согласился на сделку, в обмен получит участки в районе ул. Авиаторов и Молокова и в жилом районе Солонцы-2. Имя ИП не раскрывается. По словам Дмитрия Веретельникова, заместителя главы города – руководителя департамента градостроительства, согласие от предпринимателя было получено в июле. Затем состоялась оценка земельных участков. И вот получено положительное заключение специализированной организации на отчеты об оценке.

Это третий случай, когда произошла мена земельных участков под размещение социальных объектов в Красноярске. Впервые механизм опробовали в Образцово, где искали участок под строительство школы. В этом году путем мены в собственность муниципалитета перешли участки под детсад и школу в микрорайоне «Южный берег».

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Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Веретельников, заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства.

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