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Мэрия Красноярска обменяла участок в Солнечном под возведение образовательного учреждения

Мэрия Красноярска обменяла участок в Солнечном под возведение образовательного учреждения
Иллюстрация: администрация города

Подписано распоряжение о мене земельного участка в 5 микрорайоне Солнечного. После завершения сделки, принадлежащий индивидуальному предпринимателю участок, перейдет в муниципальную собственность.

#НОВОСТИ
Речь идет об участке рядом с домами на Соколовской, 70 и 60 лет Образования СССР, 62д. Там планируют возвести образовательное учреждение. Владислав Логинов, мэр Красноярска, рассказал, что город планирует выходить на уровень федерации, чтобы привлечь средства национальных проектов на возведение социального объекта.
 
Предприниматель, который согласился на сделку, в обмен получит участки в районе ул. Авиаторов и Молокова и в жилом районе Солонцы-2. Имя ИП не раскрывается. По словам Дмитрия Веретельникова, заместителя главы города – руководителя департамента градостроительства, согласие от предпринимателя было получено в июле. Затем состоялась оценка земельных участков. И вот получено положительное заключение специализированной организации на отчеты об оценке.  
 
Это третий случай, когда произошла мена земельных участков под размещение социальных объектов в Красноярске. Впервые механизм опробовали в Образцово, где искали участок под строительство школы. В этом году путем мены в собственность муниципалитета перешли участки под детсад и школу в микрорайоне «Южный берег».
 
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Такое поручение мэрии дал Михаил Котюков. Это одна из мер для развития социальной инфраструктуры мкрн. Солнечный — сейчас там не хватает детских садов, школ и поликлиник.

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Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Веретельников, заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства.

Топ-3 школ Красноярска с самым высоким рейтингом «поступаемости»

Аналитическое агентство RAEX составило рейтинг школ Красноярского края, выпускники которых поступили в ведущие вузы страны.

Автор: Петр Савельев
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