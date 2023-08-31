Мэрия Красноярска обменяла участок в Солнечном под возведение образовательного учреждения
Подписано распоряжение о мене земельного участка в 5 микрорайоне Солнечного. После завершения сделки, принадлежащий индивидуальному предпринимателю участок, перейдет в муниципальную собственность.
Такое поручение мэрии дал Михаил Котюков. Это одна из мер для развития социальной инфраструктуры мкрн. Солнечный — сейчас там не хватает детских садов, школ и поликлиник.
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Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Веретельников, заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства.
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