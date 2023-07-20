В Красноярске резервируют земли под строительство трамвайных путей на Авиаторов

Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Веретельников, заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства.

Зарезервировать для муниципальных нужд на три года в целях реконструкции автомобильной дороги по ул. Авиаторов с целью размещения трамвайного полотна земли из земель населенных пунктов общей площадью 120 394 кв. м», — говорится в документе.

Всего зарезервируют 10 участков по ул. Авиаторов на участке от ул. Октябрьской до ул. Молокова. Список опубликован на сайте администрации города. На этих территориях в течение 3 лет запрещено возводить какие-либо здания.

Ранее краевые и городские власти подписали концессионное соглашение с компанией «Мовиста регионы Красноярск» по развитию электротранспорта. Специалистам в том числе предстоит построить новую трамвайную линию с правого берега в Солнечный через Авиаторов.

Читайте также: