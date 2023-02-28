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Развитием трамвайной инфраструктуры в Красноярске займутся москвичи

Развитием трамвайной инфраструктуры в Красноярске займутся москвичи
Иллюстрация: Город Красноярск

Владислав Логинов, мэр Красноярска, подписал постановление о заключении концессионного соглашения для реконструкции трамвайной инфраструктуры города.

#НОВОСТИ
Его планируют заключить с московской компанией «Мовиста Регионы Красноярск». В документе говорится, что в течение 5 дней потенциальный инвестор получит проект концессионного соглашения. На его подписание дается 30 дней с даты направления проекта. 
 
Ранее DK.RU писал, что стоимость строительства и реконструкции трамвайных путей оценивается в 14,8 млрд рублей, а покупка подвижного состава — 8,2 млрд. Предложение предусматривает реконструкцию концессионером 16 км существующих трамвайных путей и строительство 30 км новых. 

Справка

 
«Мовиста Регионы» — партнер «Трансмашхолдинга» по реализации проектов в сфере общественного транспорта, в том числе, с помощью механизмов государственно-частного партнерства. Ранее «Мовиста Регионы» реализовала проект по модернизации транспортной системы Тверской области, в 2022 заключила концессионное соглашение на модернизацию электротранспорта в Липецке, и заявилась в Перми.
 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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