Магазин ШУБОMANIA около «Планеты» выставили на продажу за 60 млн

Магазин продают вместе с остатками товара, оборудованием и зарегистрированным товарным знаком.

Магазин ШУБОMANIA, расположенный на ул. Авиаторов, 38, выставили на продажу: его оценивают в 60 млн рублей. В объявлении говорится, что «Шубомания» перейдет новому владельцу с товарными остатками и торговым оборудованием, а также зарегистрированным товарным знаком. Магазин на продаже уже больше недели: объявление на «Авито» опубликовали 20 августа.

Согласно прикрепленным к объявлению документам, общая площадь «Шубомании» — 188,3 кв. м. В объявлении продавец отмечает, что продаваемый магазин расположен на первой линии рядом с ТРЦ «Планета».

На август 2023 в сервисах 2ГИС и Flamp рейтинг магазина ШУБОMANIA не превышает 2,8 по пятибалльной шкале.

Согласно данным этих же сервисов, в Красноярске ШУБОMANIA представлена только на ул. Авиаторов.

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