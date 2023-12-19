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Руководитель управления молодёжной политики Красноярска уходит в отставку

Руководитель управления молодёжной политики Красноярска уходит в отставку
Иллюстрация: соцсети Ирины Матвеевой

Арина Константинова покидает главное управление молодёжной политики и туризма. Об этом она сообщила в социальных сетях.

#НОВОСТИ
Она рассказала, что работает до конца 2023 и уходит со своего поста по семейным обстоятельствам, Арина Константинова переезжает в другой город. 
Это сложное решение. Отрасли я отдала 15 лет жизни, придя в молодёжный центр тогда ещё Октябрьского района в качестве волонтёра и обрела там дело всей жизни, учителей, настоящих друзей и коллег, на которых всегда можно положиться. Считаю, что за 2,5 года в качестве руководителя отрасли мы вместе с командой самых креативных, неравнодушных и профессиональных сотрудников и активистов отлично поработали! — написала Арина Константинова.
Она также напомнила, что 2 года Красноярск становится одной из 10 площадок празднования федерального Дня молодёжи, в городе открылся «Добро.Центр», разработаны туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями здоровья, открыта мастерская, где люди с ОВЗ получают навыки для дальнейшего трудоустройства, отремонтирован молодежный творческий бизнес-центр «Пилот».
 
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Автор: Петр Савельев
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