Руководитель управления молодёжной политики Красноярска уходит в отставку

Арина Константинова покидает главное управление молодёжной политики и туризма. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Она рассказала, что работает до конца 2023 и уходит со своего поста по семейным обстоятельствам, Арина Константинова переезжает в другой город.

Это сложное решение. Отрасли я отдала 15 лет жизни, придя в молодёжный центр тогда ещё Октябрьского района в качестве волонтёра и обрела там дело всей жизни, учителей, настоящих друзей и коллег, на которых всегда можно положиться. Считаю, что за 2,5 года в качестве руководителя отрасли мы вместе с командой самых креативных, неравнодушных и профессиональных сотрудников и активистов отлично поработали! — написала Арина Константинова.

Она также напомнила, что 2 года Красноярск становится одной из 10 площадок празднования федерального Дня молодёжи, в городе открылся «Добро.Центр», разработаны туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями здоровья, открыта мастерская, где люди с ОВЗ получают навыки для дальнейшего трудоустройства, отремонтирован молодежный творческий бизнес-центр «Пилот».

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