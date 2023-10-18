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Губернатор Котюков уволил трех министров

Губернатор Котюков уволил трех министров
Иллюстрация: ДК

Михаил Котюков уволил трех министров, перераспределил функции ведомств и утвердил новый состав правительства.

#НОВОСТИ

Стало известно, что правительство Красноярского края покидают:

  • Павел Борзых, и. о. министра экологии и рационального природопользования
  • Марина Пономаренко, и. о. министра тарифной политики
  • Анна Гарнец, и. о. министра экономики и регионального развития.

Тем временем сохранить свои места удалось таким чиновникам, как:

  • Ирина Пастухова, министр социальной политики
  • Аркадий Зинов, министр культуры
  • Денис Петровский, министр спорта.

По собственной инициативе свой пост оставил Алексей Подкорытов, вице-премьер.

С учетом значимости для населения края экологических вопросов решено создать профильное министерство, которое будет заниматься исключительно экологической проблематикой. Его возглавил Владимир Часовитин.

Полномочия в сфере природо- и недропользования переданы министерству лесного хозяйства, которое переименовано в министерство природных ресурсов и лесного комплекса края.

Полномочия в сфере торговли перешли из министерства сельского хозяйства в министерство промышленности, а ЖКХ снова будет заниматься Минстрой.

Также в правительстве новые назначения:

  • Сергей Кузьмин назначен вице-премьером
  • Татьяна Магдибур стала министром экономики и регионального развития
  • Илья Васильев — министром сельского хозяйства.

Леонид Шорохов остается в составе правительства края в должности вице-премьера.

Однако теперь работа вице-премьеров будет строиться по проектному принципу, а не по отраслевому как ранее. Перечень проектов будет закреплен отдельным документом.

Валерий Семенов и Павел Солодков назначены вице-губернаторами.

Александр Ананьев стал министром тарифной политики, хотя раньше возглавлял министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Дмитрий Зотин вырос из замов до министра транспорта.

Николай Распопин сохранил должность главы министерства цифрового развития.

Работа над формированием кадрового состава кабинета министров продолжается.

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Автор: Петр Савельев
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