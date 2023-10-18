Губернатор Котюков уволил трех министров
Михаил Котюков уволил трех министров, перераспределил функции ведомств и утвердил новый состав правительства.
Стало известно, что правительство Красноярского края покидают:
- Павел Борзых, и. о. министра экологии и рационального природопользования
- Марина Пономаренко, и. о. министра тарифной политики
- Анна Гарнец, и. о. министра экономики и регионального развития.
Тем временем сохранить свои места удалось таким чиновникам, как:
- Ирина Пастухова, министр социальной политики
- Аркадий Зинов, министр культуры
- Денис Петровский, министр спорта.
По собственной инициативе свой пост оставил Алексей Подкорытов, вице-премьер.
С учетом значимости для населения края экологических вопросов решено создать профильное министерство, которое будет заниматься исключительно экологической проблематикой. Его возглавил Владимир Часовитин.
Полномочия в сфере природо- и недропользования переданы министерству лесного хозяйства, которое переименовано в министерство природных ресурсов и лесного комплекса края.
Полномочия в сфере торговли перешли из министерства сельского хозяйства в министерство промышленности, а ЖКХ снова будет заниматься Минстрой.
Также в правительстве новые назначения:
- Сергей Кузьмин назначен вице-премьером
- Татьяна Магдибур стала министром экономики и регионального развития
- Илья Васильев — министром сельского хозяйства.
Леонид Шорохов остается в составе правительства края в должности вице-премьера.
Однако теперь работа вице-премьеров будет строиться по проектному принципу, а не по отраслевому как ранее. Перечень проектов будет закреплен отдельным документом.
Валерий Семенов и Павел Солодков назначены вице-губернаторами.
Александр Ананьев стал министром тарифной политики, хотя раньше возглавлял министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Дмитрий Зотин вырос из замов до министра транспорта.
Николай Распопин сохранил должность главы министерства цифрового развития.
Работа над формированием кадрового состава кабинета министров продолжается.
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