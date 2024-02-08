В Красноярске запустят еще одно производство вездеходов

Новое предприятие должно заработать в 2025. Выпускать планируют 15 машин в год.

Компания «Визува» планирует запустить в Красноярске производство вездеходной техники, сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири, которая на днях подписала с предприятием соглашение о сотрудничестве при реализации этого проекта.

Планируется, что производство расположится на площадях в 1 100 кв. м. Где именно, пока не сообщается. Предполагаемый объем инвестиций — 100 млн рублей. Предполагается, что выпускать будут 15 машин в год. Сроки раелизации проекта — 2024... 2025.

«Визува» была зарегистрирована в Красноярском крае в августе 2023. Ее учредителями являются Петр Иванов и Игорь Катаев, которые на сайте компании значатся как ее генеральный и технический директора соответственно.

Наша цель — установить новые стандарты в области внедорожной техники. Мы производим технику, которая сочетает высокую проходимость, мощность, ремонтопригодность с современным уровнем комфорта, дизайном и инновационными технологиями», — говорит Катаев.

В арсенале «Визува» сейчас один вездеход — Visuva Tank. В этом году его презентовали сенатору от Заксобрания Красноярского края Александру Уссу и министру природных ресурсов и лесного комплекса Алексею Панову, о чем те сообщали в своих соцсетях. Стоимость одного такого вездехода заявлена в 7 млн рублей.

Это второе производство вездеходов в Красноярском крае. Первое было запущено несколько лет назад группой компаний «Север». В прошлом году она выпускала по 30 машин в месяц.

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