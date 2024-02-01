На Красмаше будут производить новые виды ракетно-космической техники
В Красноярске побывал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Он посетил Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»).
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Красноярск с рабочим визитом
Кортеж министра, который двигался в направлении «Красмаша», заметили на улицах города вечером 5 октября.
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Эксперт-тест: спортивные победы бизнеса
Спортивные активности стали неотъемлемой частью корпоративной культуры компаний. Зачем и как бизнес инвестирует в «чемпионов офиса» — об этом совместный проект «ДК» и «Юдинской долины».
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Николай Распопин: Регион вошел в топ-10 по количеству проданного российского ПО
Самыми востребованными стали цифровые решения для организации торговли, документооборота, видеонаблюдения, общественного питания, гостиниц, управления отношениями с клиентами.
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Заводу «Красмаш» увеличили капитал
Уставной капитал крупнейшего в России предприятия оборонной промышленности увеличился почти на 4 миллиарда рублей. Это произошло после визита на завод главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.