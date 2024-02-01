На Красмаше будут производить новые виды ракетно-космической техники

В Красноярске побывал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Он посетил Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»).

Итогами визита поделился в соцсетях Михаил Котюков, губернатор Красноярского края.

Он сообщил, что Юрий Борисов осмотрел основные цеха сборки и испытаний, посмотрел, как идет реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей предприятия. Также губернатор и глава «Роскосмоса» обсудили итоги работы и производственные планы, встретились с коллективом.

Михаил Котюков сообщил, что сегодня на заводе идет техническое перевооружение производства. В планах после реконструкции — создавать новые высокотехнологичные виды ракетно-космической техники.

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