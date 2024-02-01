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На Красмаше будут производить новые виды ракетно-космической техники

На Красмаше будут производить новые виды ракетно-космической техники
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В Красноярске побывал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Он посетил Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»).

#НОВОСТИ
Итогами визита поделился в соцсетях Михаил Котюков, губернатор Красноярского края.
 
Он сообщил, что Юрий Борисов осмотрел основные цеха сборки и испытаний, посмотрел, как идет реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей предприятия. Также губернатор и глава «Роскосмоса» обсудили итоги работы и производственные планы, встретились с коллективом. 
 
Михаил Котюков сообщил, что сегодня на заводе идет техническое перевооружение производства. В планах после реконструкции — создавать новые высокотехнологичные виды ракетно-космической техники.
 
 
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Автор: Петр Савельев
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