Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Красноярск с рабочим визитом

Кортеж министра, который двигался в направлении «Красмаша», заметили на улицах города вечером 5 октября.

Сергей Шойгу, занимающий пост министра обороны РФ, прибыл в Красноярск: об этом сообщил NGS24 со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, 5 октября на улицах города заметили кортеж Сергея Шойгу. Со слов очевидцев, три черных микроавтобуса, а также автомобили военной полиции и сотрудников ГИБДД, двигались по направлению к Красноярскому машиностроительному заводу.

Изначально кортеж министра обороны увидели на дороге из аэропорта, после — на улице Крайней, а затем рядом с Аэрокосмическим университетом.

На момент публикации новости на сайте министерства обороны РФ не было опубликовано какой-либо информации о визите Сергея Шойгу в Красноярск. О приезде министра обороны не сообщалось также на ресурсах «Красмаша» и Аэрокосмического университета.

Эту информацию не отобразили и в федеральных СМИ.

Напомним, предыдущий официальный визит Сергея Шойгу в Красноярск прошел в августе 2021: тогда он прибыл на «Красмаш», чтобы проверить ход выполнения государственного оборонного заказа — подготовку к выпуску межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».