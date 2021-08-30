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Заводу «Красмаш» увеличили капитал

Заводу «Красмаш» увеличили капитал
Иллюстрация: med-x-ray.ru

Уставной капитал крупнейшего в России предприятия оборонной промышленности увеличился почти на 4 миллиарда рублей. Это произошло после визита на завод главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

#НОВОСТИ

Как сообщает «Коммерсантъ», изменения в учредительные документы предприятия внесены 27 августа, уставной капитал предприятия теперь составляет 27 млрд 597 млн 792 тыс. рублей.

Издание обращает внимание на то, что данные по распределению долей собственников не приводятся. Известно, что акционерами «Красмаша» являются АО «Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева», госкорпорация «Роскосмос» и Российская Федерация в лице «Роскосмоса».

На прошлой неделе завод посетил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который обсудил перспективы развития предприятия.

Основная специализация «Красмаша» - производство ракетно-космической техники, в частности, сейчас на заводе готовятся к выпуску новой межконтинетальной баллистической ракеты «Сармат».

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Автор: Петр Савельев
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