В Красноярске увеличили объем производства медицинского кислорода

На производственной площадке компании «СТАП» введена в эксплуатацию еще одна установка. Таким образом объем производства кислорода увеличился с 2,5 до 5 тонн в сутки.

Промплощадка находится на территории АО «РУСАЛ Красноярск», и расширение производства стало возможным при помощи КрАЗа: завод оперативно построил сеть водоснабжения и подключил ее к коммунальной инфраструктуре предприятия, сообщает краевой оперативный штаб. Сейчас с учетом новой установки общий объем производства кислорода в крае составляет 64 тонны в сутки, его выработкой также занимаются «Красмаш» и «Газсервис».

Напомним, в крае сохраняется неблагоприятная обстановка с распространением коронавирусной инфекции, ежедневно регистрируется более 400 случаев заболевания. Так, например, за сутки с 13 по 14 июля подтверждены диагнозы у 451 человека. Днем ранее – у 437.

Обеспечение ковидных отделений кислородом для пациентов, нуждающихся в поддержке дыхания – одна из приоритетных задач. Недавно 60 тонн газа для больниц Красноярского края поставила компания из Новокузнецка.

В Красноярском крае основным поставщиком кислорода в больницы является «Красмаш». Как сообщили в региональном министерстве энергетики, промышленности и ЖКХ, предприятие временно снизило объем производства из-за аномально высокой температуры воздуха. Но сейчас предприятие наращивает объемы производства, потенциально они могут быть увеличены до 1200 тонн кислорода в месяц.

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