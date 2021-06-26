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Федеральный разработчик оружия подал иск к Красмашу на 250 млн рублей

Федеральный разработчик оружия подал иск к Красмашу на 250 млн рублей
Иллюстрация: yandex

Федеральный центр двойных технологий «Союз» (контролируется Минпромторгом) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к АО «Красмаш» на 246,16 млн рублей.

#НОВОСТИ

150,87 млн рублей — задолженность по договору на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (ОКР), остальные 95,29 млн рублей — неустойка.

Отмечается, что опытно-конструкторские работы проводились в рамках исполнения контракта, заключенного в 2013 году между АО «Красмаш» и АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева».

Основанием для обращения истца в суд послужила задолженность ответчика по авансированию второго этапа договора, оплату которого заказчик не осуществлял, ссылаясь, в том числе, на отсутствие финансирования по контракту, заключенному с АО «ГРЦ "Макеева», - говорится в сообщении Арбитражного суда.

Иск подан 18 июня и пока не принят к производству.

Напомним, АО «Красмаш» создан в декабре 2008 года на базе одноименного ФГУП. Основной вид деятельности предприятия — производство оружия и боеприпасов, ракет-носителей и разгонных блоков, машин и оборудования. Акционерами компании являются Росимущество (42,76%), АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева» (34,68%) и ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (22,56%).

Справка

«Федеральный центр двойных технологий «Союз» — учреждение Минпромторга РФ. Центр занимается разработкой ракетного топлива, созданием зарядов, корпусов и двигателей ракетных комплексов различного назначения для всех родов войск.

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Автор: Петр Савельев
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