На «Красмаше» рабочие объявили забастовку
Недовольство сотрудников вызвало снижение оплаты труда, — сообщает агентство Тайга.инфо со ссылкой на депутата Горсовета Красноярска.
Позвонил рабочий «Красмаша» и объявил, что 18-й цех встал на забастовку. С его слов, в прошлом месяце расценки снизили на 30%, а в этом ещё на 27%. Рабочие по таким расценкам работать не готовы. Ждали на разговор начальство, но никто не идет на диалог», — сообщил Константин Сенченко, депутат Горсовета Красноярска, в ФБ.
Руководство завода отрицает наличие забастовки, но подтверждает переговоры работниками.
Вчера три человека обратились к администрации, интересующие их вопросы решаются. И цех, и эти трое сотрудников сейчас работают», — цитирует ДЕЛА.ru пресс-службу «Красмаша».
При этом на заводе не стали комментировать информацию о снижении расценок, сославшись на «режимный» статус предприятия, выполняющего оборонные заказы — баллистические ракеты для подлодок «Синева» и жидкостные межконтинентальные ракеты «Сармат».
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