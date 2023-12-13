Предприятие из Железногорска начнет выпускать спутниковые станции для кораблей

Предприятие ООО из Железногорска будет производить спутниковые станции для российского корабельного флота.

Приёмная телевизионная спутниковая станция Ku-диапазона станет аналогом южнокорейской Intellian. При этом она сможет стабильно работать во время морской качки. Подобных разработок в России пока нет. Спутниковая станция предназначена для приёма цифрового телевидения (формата DVB-S2) на морских и речных судах.

Опытный образец станции уже готов. В среднем на изготовление одной станции уходит до 2 месяцев. Серийный выпуск станций запустят в 3К 2024. В планах, в 2025 собрать 7 станций, в 2026 — 12.

«НПЦ «Малые космические аппараты» на открытие производства выделили льготный займ в размере 8 млн рублей от Фонда развития промышленности Красноярского края. Это позволио увеличить выпуск изделий до 20 единиц в год с 2028.

Мы наблюдаем устойчивую тенденцию увеличивающегося спроса на отечественные решения со стороны крупных игроков на рынке спутниковой связи. Если раньше в массовом сегменте использовались зарубежные изделия, а отечественные нужны были только спецпотребителю, то сейчас обстановка меняется. Уже в 2024 году мы планируем заключить ряд договоров на поставку корабельных спутниковых станций», — рассказала Татьяна Журавлёва, директор «НПЦ «Малые космические аппараты».

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