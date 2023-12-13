Предприятие из Железногорска начнет выпускать спутниковые станции для кораблей
Предприятие ООО из Железногорска будет производить спутниковые станции для российского корабельного флота.
Мы наблюдаем устойчивую тенденцию увеличивающегося спроса на отечественные решения со стороны крупных игроков на рынке спутниковой связи. Если раньше в массовом сегменте использовались зарубежные изделия, а отечественные нужны были только спецпотребителю, то сейчас обстановка меняется. Уже в 2024 году мы планируем заключить ряд договоров на поставку корабельных спутниковых станций», — рассказала Татьяна Журавлёва, директор «НПЦ «Малые космические аппараты».
Из нескольких десятков претендентов эксперты выбрали тройку, а затем и лидера.
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При этом российским металлургам придется бороться за место на рынке с производителями никеля из Индонезии и Китая.
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