Дефицит платины и палладия в мире обеспечит спрос на норильские металлы

При этом российским металлургам придется бороться за место на рынке с производителями никеля из Индонезии и Китая.

По итогу 2023 на мировом рынке усилится дефицит металлов платиновой группы, считают аналитики «Норникеля», выпустившего на днях новый обзор рынка металлов.

Они полагают, что нехватка палладия к концу года составит 0,9 млн тр. ун., что в 4,5 раза больше, чем прогнозировалось изначально. Частично это компенсируется снижением спроса примерно на 1%, что связано со снижением востребованности металла в сегментах электроники и его замещением платиной в автокатализаторах. Правда, этот тренд вряд ли станет долгоиграющим, поскольку, как говорят аналитики «Норникеля», некоторые автопроизводители уже начали принимать обязательства по обратному замещению платины палладием в среднесрочной перспективе.

Также к дефицитной модели перейдет и рынок платины, хотя сначала ожидалось, что он будет находится в состоянии баланса. Это связано с тем, что первичное производство не поспевает за растущим потреблением в автомобильном секторе и промышленности, а вторичная переработка продолжает снижаться. В итоге, дефицит платины по годы составит порядка 0,4 млн тр. ун.

В 2024 мы ожидаем, что дефицит на рынке палладия сократится до 0,4 млн тр. ун. на фоне восстановления вторичного производства, в то время как рынок платины останется в дефиците на приблизительно том же уровне в 0,3 млн тр. ун., поскольку восстановление объемов вторичной переработки будет компенсировано увеличением промышленного потребления в секторах стекольной промышленности и электроники. При этом мы отмечаем значительный риск со стороны первичного производства в ЮАР и Северной Америке на фоне потенциальной оптимизации затрат на низкорентабельных проектах», — говорят аналитики.

В отличие от рынка МПГ, в никелевом секторе отмечается явная тенеденция к перепроизводству: если изначально профицит этого металла прогнозировался на уровне более 200 тыс. тонн, то теперь это свыше 250 тыс. тонн. Это объясняется более низким, чем ожидалось, потреблением никеля в секторе аккумуляторных батарей, ввиду их замещения литий-железо-фосфатными, где никель не используется. К тому же Индонезия продолжает наращивать производство этого металла низкого качества.

Новые проекты по выпуску металлического никеля в Китае и Индонезии будут и далее наращивать производство высокими темпами, в то время как выпуск Class 1 никеля в других регионах мира, в целом, останется на прежнем уровне по сравнению с предыдущим годом», — считают в «Норникеле».

Наиболее спокойно на сегодня ведет себя рынок меди, хотя его запасы все еще очень низки.

Ожидается, что в 2023 объем добычи металла увеличится на 2%, а в 2024 — на 3%. Этому будет способствовать запуск таких проектов как Quebrada Blanca Phase 2 (Чили) и Oyu Tolgoi (Монголия), начало производства концентрата на Удоканском месторождении (Россия), а также реализация программы увеличения производственной мощности месторождения Kamoa Kakula (ДРК). В целом мы ожидаем, что рынок рафинированной меди будет сбалансированным как в 2023, так и в 2024», — сказано в обзоре.

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