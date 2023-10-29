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Красноярский край занял нижнюю строку в топе регионов СФО по росту ИПП

Красноярский край занял нижнюю строку в топе регионов СФО по росту ИПП
Иллюстрация: investopedia.com

За 1…3К 2023 среди регионов СФО индекс промышленного производства (ИПП) находился в периоде от 107,4% в Новосибирской области до 94,5% в Красноярском крае.

#НОВОСТИ

В среднем по СФО индекс промышленного производства составил 99,5%, — сообщает Новосибирскстат.

Топ роста ИПП в СФО за три квартала 2023 г/г 2022 ИПП выглядит не удачным для Красноярского края:

  1. Новосибирская область — 107,4%
  2. Алтайский край — 107,1%
  3. Омская область — 104,3%
  4. Республика Хакасия — 104,3%
  5. Томская область 103,2%
  6. Республика Алтай — 102,6%
  7. Республика Тыва — 100,3%
  8. Кемеровская область — 99,8%
  9. Иркутская область — 98,8%
  10. Красноярский край 94,5%.

Справка

Индекс промышленного производства (Industrial Production Index) — индикатор, измеряющий выпуск продукции в промышленности и добывающих отраслях. Из этого показателя полностью исключено строительство. Один из главных индикаторов состояния экономики страны. Индекс, как правило, рассчитывается ежемесячно и учитывает изменение физических объемов произведенной продукции, а также затраченные рабочие часы и потребленную энергию. ИПП используется для анализа конъюнктуры рынка, оценки инвестиционного климата и других экономических параметров.

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Автор: Петр Савельев
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