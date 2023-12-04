Красноярская компания выпустила совместную коллекцию одежды с ФК «Локомотив»
Красноярский бренд спортивной одежды «Хвоя» создал коллаборацию с московским футбольным клубом. Информация об этом появилась в соцсетях клуба и компании.
В коллекции представлены горнолыжные костюмы. Они выполнены в красно-зеленых цветах. Приобрести одежду можно на стадионе «Локомотив» в Москве и фирменном магазине клуба. В ближайшее время одежду можно будет покупать в интернет-магазине команды.
Ранее сибирский бренд Feathers с собственным производством в Красноярске запустил лимитированную коллекцию Feathers х FC «Enisey». В нее вошли футболки, разработанные в партнерстве с футбольным клубом «Енисей».
Справка
Красноярский бренд «Хвоя» работает с 2017. У компании есть собственное производство в Красноярске и шоурум, а также доставка по всему миру. В коллекции — сноубордические анораки, куртки, худи для катания, утепленные костюмы, ветровки.
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