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Красноярская компания выпустила совместную коллекцию одежды с ФК «Локомотив»

Красноярская компания выпустила совместную коллекцию одежды с ФК «Локомотив»
Иллюстрация: ФК «Локомотив»

Красноярский бренд спортивной одежды «Хвоя» создал коллаборацию с московским футбольным клубом. Информация об этом появилась в соцсетях клуба и компании.

#НОВОСТИ
В коллекции представлены горнолыжные костюмы. Они выполнены в красно-зеленых цветах. Приобрести одежду можно на стадионе «Локомотив» в Москве и фирменном магазине клуба. В ближайшее время одежду можно будет покупать в интернет-магазине команды.
 
Ранее сибирский бренд Feathers с собственным производством в Красноярске запустил лимитированную коллекцию Feathers х FC «Enisey». В нее вошли футболки, разработанные в партнерстве с футбольным клубом «Енисей».

Справка

 
Красноярский бренд «Хвоя» работает с 2017. У компании есть собственное производство в Красноярске и шоурум, а также доставка по всему миру. В коллекции — сноубордические анораки, куртки, худи для катания, утепленные костюмы, ветровки.
 

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Холдинг 0.75 Group купил кофейню СоffeBulka в центре Красноярска и планирует открыть там новое заведение. Запуск проекта намечен на начало 2024.

 

 

 
 
Автор: Петр Савельев
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