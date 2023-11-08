В Красноярске открылся магазин одежды от Gulliver Group
Торговая точка появилась в ТРЦ «Планета». Площадь магазина составляет 125 кв. м.
GLVR — новый бренд женской одежды компании Gulliver Group. Ранее в компании анонсировали запуск линейки одежды для взрослых во второй половине 2023.
Наталья Рыжкова, генеральный директор Gulliver Group сообщала, что в 2023 компания представит женскую коллекцию, в 2024 — мужскую. GLVR — это будет одежда для мужчин и женщин в стиле smart casual в сегменте средний плюс.
Gulliver Group – российская компания на рынке детских игрушек и одежды. Группа компаний работает 26 лет. Владеет брендами одежды для детей и подростков Gulliver и Button Blue, является крупным эксклюзивным дистрибьютером и производителем игрушек в России. Открыто более 280 магазинов.
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