В Красноярске открылся магазин одежды от Gulliver Group

Торговая точка появилась в ТРЦ «Планета». Площадь магазина составляет 125 кв. м.

GLVR — новый бренд женской одежды компании Gulliver Group. Ранее в компании анонсировали запуск линейки одежды для взрослых во второй половине 2023.

Наталья Рыжкова, генеральный директор Gulliver Group сообщала, что в 2023 компания представит женскую коллекцию, в 2024 — мужскую. GLVR — это будет одежда для мужчин и женщин в стиле smart casual в сегменте средний плюс.

Gulliver Group – российская компания на рынке детских игрушек и одежды. Группа компаний работает 26 лет. Владеет брендами одежды для детей и подростков Gulliver и Button Blue, является крупным эксклюзивным дистрибьютером и производителем игрушек в России. Открыто более 280 магазинов.

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