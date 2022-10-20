Красноярский производитель техники наращивает выпуск болотоходов
Красноярский производитель вездеходной техники группа компаний «Север» расширит линейку выпускаемых моделей.
По словам Павла Трыкова, руководителя тендерного отдела ГК «Север», на предприятии каждый месяц выпускают по 30 единиц техники, по итогам года планируют увеличить показатель до 350 машин. На 80 % болотоходы состоят из российских комплектующих. Предприятие делает пять моделей с грузоподъёмностью до 10 тонн.
Технику используют спасательные службы, базы охраны лесов, предприятия геологоразведки, нефтегазодобычи, золотодобычи. В планах на 2023 — начать выпускать технику с разными модулями – пожарным, для перевозки разных жидкостей, в том числе ГСМ, медицинским и жилым. Кроме того, модифицируется одна из моделей для установки буровой.
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