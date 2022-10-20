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Красноярский производитель техники наращивает выпуск болотоходов

Красноярский производитель техники наращивает выпуск болотоходов
Иллюстрация: krskstate.ru

Красноярский производитель вездеходной техники группа компаний «Север» расширит линейку выпускаемых моделей.

#НОВОСТИ
По словам Павла Трыкова, руководителя тендерного отдела ГК «Север», на предприятии каждый месяц выпускают по 30 единиц техники, по итогам года планируют увеличить показатель до 350 машин. На 80 % болотоходы состоят из российских комплектующих. Предприятие делает пять моделей с грузоподъёмностью до 10 тонн. 
 
Технику используют спасательные службы, базы охраны лесов, предприятия геологоразведки, нефтегазодобычи, золотодобычи. В планах на 2023 — начать выпускать технику с разными модулями – пожарным, для перевозки разных жидкостей, в том числе ГСМ, медицинским и жилым. Кроме того, модифицируется одна из моделей для установки буровой.
 
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Автор: Петр Савельев
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