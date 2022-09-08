В Красноярске начнут производить модульные вездеходы
Производство наладят на уже действующих мощностях местной компании.
ГК «Север» планирует пополнить линейку своей техники универсальными модульными вездеходами. Об этом рассказали в Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края, по итогам визита на предприятие главы ведомства Александра Ананьева.
В чем суть проекта и чем красноярские вездеходы будут отличаться от аналогичной техники, уже представленной на рынке, не ясно. Также не известен общий объем инвестиций. Однако, как пояснили в министерстве, часть средств на реализацию этой идеи может выдать краевой Фонд развития промышленности — компания сейчас прошла первый этап комплексной экспертизы и готовит документы для второго этапа.
ГК «Север» производит в Красноярске аэролодки и болотоходы. Среди заказчиков компании поисково-спасательные службы, МЧС, лесопожарные подразделения, предприятия нефтегазового комплекса и горнорудной промышленности. В этом году «Север» планирует выпустить 400 аэролодок и 300 болотоходов.
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