Электросамокатам в Красноярске снизят скорость. Но не везде
Мэрия, Госавтоинспекция и кикшеринговые компании наконец-то договорились о новых правилах использования такой техники.
Скорость будет сбрасываться автоматически, когда пользователь заезжает в зону ограничения. То есть за соблюдением правил будет следить техника», — рассказал региональный представитель кикшеринговой компании «Вуш» Павел Леонов.
Такие меры продиктованы необходимостью обеспечить безопасность горожан, посещающих городские парки, скверы, набережные, и минимизировать риски несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электросамокатов», — рассказал руководитель департамента общественной безопасности Михаил Будников.
Прежние правила были разработаны чуть менее года назад, теперь их изменили. Вероятно, из-за жалоб красноярцев.
Красноярцы чаще всего катались на самокатах в августе, сентябре и мае
Специалисты МегаФона проанализировали трафик, который расходовали красноярцы на кикшеринговые приложения с апреля по сентябрь, и назвали любимые дни и сервисы для прогулок «с ветерком».
На улицах Красноярска появилась разметка для парковки электросамокатов
Теперь жители Красноярска смогут оставлять электросамокаты в специальных местах — разметка для парковки появилась на улицах краевого центра. Об этом рассказал депутат Заксобрания края Илья Зайцев.