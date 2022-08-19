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Электросамокатам в Красноярске снизят скорость. Но не везде

Электросамокатам в Красноярске снизят скорость. Но не везде
Иллюстрация: vk.com/whooshbikeru

Мэрия, Госавтоинспекция и кикшеринговые компании наконец-то договорились о новых правилах использования такой техники.

#НОВОСТИ
В общественных пространствах Красноярска скорость движения электросамокатов снизят до 20, 15 и 10 км/ч, в зависимости от размера территории и количества пешеходов на ней. Новый вариант соответствующего соглашения пописали администрация города, городское ГИБДД и прокатчики самокатов.
Скорость будет сбрасываться автоматически, когда пользователь заезжает в зону ограничения. То есть за соблюдением правил будет следить техника», — рассказал региональный представитель кикшеринговой компании «Вуш» Павел Леонов.
Помимо скоростных ограничений, обновленное соглашение предусматривает и другие. Например, самокаты нельзя будет использовать в состоянии опьянения, одновременно кататься на них вдвоем (или более) и т.п. Также правилами предусмотрены общие требования к комплектованию, техническому и внешнему состоянию электросамокатов
Такие меры продиктованы необходимостью обеспечить безопасность горожан, посещающих городские парки, скверы, набережные, и минимизировать риски несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электросамокатов», — рассказал руководитель департамента общественной безопасности Михаил Будников.
Добавим, что, по данным ГИБДД, за 2022 год в Красноярске произошло 21 происшествие с участием электросамокатов.
 
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Прежние правила были разработаны чуть менее года назад, теперь их изменили. Вероятно, из-за жалоб красноярцев.

Красноярцы чаще всего катались на самокатах в августе, сентябре и мае

Специалисты МегаФона проанализировали трафик, который расходовали красноярцы на кикшеринговые приложения с апреля по сентябрь, и назвали любимые дни и сервисы для прогулок «с ветерком».

На улицах Красноярска появилась разметка для парковки электросамокатов

Теперь жители Красноярска смогут оставлять электросамокаты в специальных местах — разметка для парковки появилась на улицах краевого центра. Об этом рассказал депутат Заксобрания края Илья Зайцев.

 

Автор: Петр Савельев
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