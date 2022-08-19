Электросамокатам в Красноярске снизят скорость. Но не везде

Мэрия, Госавтоинспекция и кикшеринговые компании наконец-то договорились о новых правилах использования такой техники.

В общественных пространствах Красноярска скорость движения электросамокатов снизят до 20, 15 и 10 км/ч, в зависимости от размера территории и количества пешеходов на ней. Новый вариант соответствующего соглашения пописали администрация города, городское ГИБДД и прокатчики самокатов.

Скорость будет сбрасываться автоматически, когда пользователь заезжает в зону ограничения. То есть за соблюдением правил будет следить техника», — рассказал региональный представитель кикшеринговой компании «Вуш» Павел Леонов.

Помимо скоростных ограничений, обновленное соглашение предусматривает и другие. Например, самокаты нельзя будет использовать в состоянии опьянения, одновременно кататься на них вдвоем (или более) и т.п. Также правилами предусмотрены общие требования к комплектованию, техническому и внешнему состоянию электросамокатов

Такие меры продиктованы необходимостью обеспечить безопасность горожан, посещающих городские парки, скверы, набережные, и минимизировать риски несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электросамокатов», — рассказал руководитель департамента общественной безопасности Михаил Будников.

Добавим, что, по данным ГИБДД, за 2022 год в Красноярске произошло 21 происшествие с участием электросамокатов.

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