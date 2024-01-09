Под Красноярском построят завод по производству соков за 4,2 млрд рублей

Завод, где будут производить соки, детское питание и безалкогольные напитки, запустят в 2024. Инвестиции в проект оцениваются в 4,2 млрд рублей, инвестором выступает компания «Крастехстрой».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство сельского хозяйства края.

Напомним, строительство комбината по производству соков, детского питания и безалкогольных напитков началось в 2022. Плановый срок ввода в эксплуатацию — 3К 2024.

Площадь завода составит 40 тыс. кв. м, там будет запущено восемь новых автоматизированных линий, также построят тепличный комплекс. Будут выпускать 396 тыс. тонн продукции в год: соки и нектары в ПЭТ-упаковке, тетрапаках, металлических банках и стеклянной таре. Продукция должна занять 20% отечественного рынка соков и нектаров.

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