В Красноярском крае промышленное производство сократилось на 5,6%

В 2023 индекс промышленного производства в Красноярском крае составил 94,4%. Об этом сообщили в Красноярскстате.

В первую очередь, снижение промпроизводства связано с тем, что сократился объем добычи полезных ископаемых (индекс производства — 95,1%) и меньше произвели обрабатывающие предприятия (93,2%). В последнем случае в большей степени повлияли металлургические производства, индекс производства снизился сразу на 9%, если сравнивать с 2022.

Помимо того, на 10,5% сократился выпуск кокса и нефтепродуктов (бензина, топочного мазута и дизельного топлива) и на 19,1% — производство транспорта и оборудования. Обработка древесины и производство изделий из дерева снизилась на 8,6%. Топливных гранул из отходов деревопереработки выпустили меньше на 44,5%, пиломатериалов хвойных пород – на 6,2%. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования снизилось на 5,6%. Это произошло из-за уменьшения объемов обработки и нанесения покрытий на металлы (61,1%). Также снижен выпуск конструкций и деталей конструкций из черных металлов на 6%.

В сфере водоснабжения, сбора и утилизации отходов индексации производства составил 92,4% к 2022. Снижение статистики объяснили сокращением объемов сбора, обработки и утилизации отходов, вторичного сырья (88,8% к 2022).

Рост Красноярскстат зафиксировал только в «обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха». Индекс производства составил 100,9%. Это связано с тем, что стали производить больше электроэнергии — 101,3% к 2022.

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