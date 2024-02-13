В Красноярском крае промышленное производство сократилось на 5,6%
В 2023 индекс промышленного производства в Красноярском крае составил 94,4%. Об этом сообщили в Красноярскстате.
В первую очередь, снижение промпроизводства связано с тем, что сократился объем добычи полезных ископаемых (индекс производства — 95,1%) и меньше произвели обрабатывающие предприятия (93,2%). В последнем случае в большей степени повлияли металлургические производства, индекс производства снизился сразу на 9%, если сравнивать с 2022.
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Губернатор Красноярского края встретился с Владимиром Потаниным
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«Норникель» прибавил в собственных металлах
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